Unfall: Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt und verletzt Radfahrer

Glienicke

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 48-jähriger Renault-Fahrer die Nohlstraße in Glienicke/Nordbahn in der Absicht auf die Oranienburger Chaussee einzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 77-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg der Oranienburger Chaussee in Fahrtrichtung Hohen Neuendorf befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht vonnöten. Gegen den PKW – Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von MAZonline