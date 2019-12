Glienicke

Unbekannte Täter haben am Sonnabend gegen 21 Uhr versucht, in ein Juweliergeschäft in der Oranienburger Chaussee in Glienicke/ Nordbahn einzusteigen. Während des Einbruchs löste die Alarmanlage aus, was die Täter von ihrem weiteren Vorgehen abschreckte.

Neben der Anzeigenaufnahme kamen Kriminaltechniker zur Spurensicherung zum Einsatz.

