Vierfacher Abschied im Neuen Gymnasium Glienicke

Glienicke

Das Neue Gymnasium Glienicke ( NGG) hat zum Ferienbeginn vier verdiente und langjährige Lehrer in den Ruhestand verabschiedet – Karin Eckermann, Wolf-Dieter Alte, Lutz Leonhardt und Schulleiter Hans-Joachim Bork. Zahlreiche offizielle Gäste waren trotz Corona und Abstandsregeln erschienen, um einen würdigen Schlusspunkt zu setzen. „Mit meiner kühnen Idee, das bei Ausbleiben einer Abschiedsveranstaltung die Kollegen einfach weiterarbeiten würden, biss ich allerdings auf Granit“, merkte der kommissarische Schulleiter und offizielle Bork-Nachfolger Kristof Wenger zu Beginn der Feierstunde an. Der 32-Jährige begrüßte Vertreter des freien Trägers ASG, der Gemeinde und Kirche, der Eltern- und Schülerschaft sowie der Schulbehörde.

Hans-Joachim Bork während seiner Abschlussrede. Er will nun „das Leben genießen“. Quelle: Gemeinde Glienicke/Nordbahn

Als Hans-Joachim Bork im Jahr 2007 an das neu gegründete NGG kam, sei die Schule wie ein zarter Baum gewesen, sagt Wenger mit Verweis auf die Freizeitaktivitäten seines Vorgängers als passionierter Gärtner, Vogelzüchter und Reiseliebhaber. Es habe noch nicht einmal ein eigenes Schulhaus gegeben. Als gebürtiger Glienicker habe Bork jedoch alles daran gesetzt – und es geschafft, die zarte Pflanze zu einem massiven Baum heranwachsen zu lassen. Bereits 2010 war er auf Wunsch der Eltern Schulleiter des Gymnasiums geworden. „Ob es gestürmt oder geschneit hat, bei Dauerregen oder in der prallen Sonne, stets hat der Baum Ihre Pflege erhalten“, sagte Kristof Wenger. Dank des unermüdlichen Einsatzes habe sich ein festes Wurzelwerk ausbreiten können: Schulbau, Turnhalle und Mensa. Knapp 500 Schülerinnen und Schüler gebe es aktuell. Mit einem jungen Baum als Geschenk sagte Wenger herzlichen Dank und lud zugleich für den Herbst zum Pflanzen eines etwa zehn Jahre alten Gedenkbaumes auf dem Schulgelände ein – den größeren „Bruder“ des Abschiedsgeschenks.

Er wolle seiner Frau mit Beginn seines 63. Lebensjahres im August in den Ruhestand folgen und mit ihr gemeinsam das Leben genießen, schilderte Bork seine Zukunftspläne: „Ich war gerne Lehrer und Schulleiter“, aber irgendwann ist eben auch Schluss.“

Kristof Wenger ist derzeit der kommissarische Schulleiter und ab dem neuen Schuljahr der offizielle Bork-Nachfolger. Quelle: Gemeinde Glienicke/Nordbahn

Die Kollegen zu verabschieden falle ihm schwer, weil diese ganz besonders dazu beigetragen haben, das NGG zu dem zu machen, was es heute ist, sagte Kristof Wenger. Das gelte auch für Karin Eckermann, die sich mit unermüdlichem Engagement für die Schule eingesetzt habe, zum Beispiel in den Theaterstücken ihrer Gruppe für Darstellendes Spiel, in den von ihr organisierten Zeitzeugengesprächen und in ihrem Unterricht. „Freunde von mir in meinem Alter sprechen noch heute von Ihrem tollen Unterricht in ihrer Schulzeit“, so Wenger.

„Vielen Dank für dein Durchhaltevermögen“, rief der Schulleiter Wolf-Dieter Alte zu. Er sei nicht nur ein wesentlicher Stützpfeiler des Sportunterrichts gewesen, sondern auch für sein sportliches Engagement – zum Beispiel beim Volleyball – „in der Region bekannt und beliebt“. Legendär seien die von ihm organisierten Schul-Ski-Fahrten. Die Gemeinschaft der 60 Lehrkräfte habe er durch seinen besonderen Teamgeist und seine 100-prozentige Verlässlichkeit geprägt.

Als jemanden, der nicht nur die Schule in- und auswendig kennt, sondern auch sonst auf jede Frage eine Antwort weiß, kennzeichnete Kristof Wenger Lutz Leonhardt. Durch seine ruhige und bestimmte Art sei er begeistert und beeindruckt und sei stets eine kompetente Anlaufstelle für alle gewesen.

Leider sei es „ein Naturgesetz, dass man bei der Verabschiedung mehr Lob bekommt als im gesamten Berufsleben“, stellte Kristof Wenger abschließend fest. „Für Lehrerinnen und Lehrer gilt das ganz besonders.“

Die Schülerband „Zitroné“ gestaltete das musikalische Begleitprogramm der feierlichen Verabschiedung. Quelle: Gemeinde Glienicke/Nordbahn

Von Helge Treichel