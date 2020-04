Waldseeviertel: Streit um Durchfahrtssperre spitzt sich zu

Glienicke

Nachdem die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf am 11. März wegen Corona kurzerhand abgebrochen wurde, ist es ein wenig ruhiger geworden im Streit zwischen Glienicke und Berlin-Hermsdorf. Doch die Entscheidung steht damit noch aus. Einstimmig hatten die Mitglieder des Reinickendorfer Verkehrsausschusses Mitte Februar empfohlen, an der Schildower Straße und an der Elsenstraße ( Waldseeviertel) jeweils am Ortsausgang temporäre Modalfilter, zum Beispiel in Form von Blumenkübeln, zu installieren. Damit würde der Durchgangsverkehr zwischen Glienicke und Berlin für Autos unterbrochen und müsste über die Glienicker Hauptstraße und die B96 laufen.

Argument der ruhigen B96

Doch die Ruhe während der Corona-Krise ist trügerisch. Denn möglicherweise macht sich nun die Hermsdorfer Bürgerinitiative ausgerechnet diese Krise zunutze, um Argumente für eine kurzfristige Sperrung zu finden. Uwe Klein ( SPD), Vorsitzender der Gemeindevertretung Glienicke, hat erfahren, dass Karl Michael Ortmann, Sprecher der Hermsdorfer Bürgerinitiative, meint, dass während der Kontaktsperre der Verkehr auf der B96 so ruhig verlaufe, dass eine Abkürzung durch das Wohngebiet keine Zeitvorteile bringe. Uwe Klein betont, dass er nach wie vor an einer gemeinsam mit Berlin ausgearbeiteten Lösung hinsichtlich der Verkehrsberuhigung im Waldseeviertel interessiert ist, diese aber derzeit in Gefahr sieht.

Anzeige

Gemeinsame Lösung in Gefahr

„Ja, für die Anlieger der Alten Schildower Straße, Karlstraße und Lessingstraße gab es in den letzten Jahren kaum Signale von Glienicker Seite für eine Verkehrsberuhigung in diesem Wohnviertel. Doch was hier vom Sprecher der Bürgerinitiative versucht wird, ist an Unverfrorenheit kaum zu überbieten“, sagt Klein. „Wenn Herr Ortmann meint, die Corana-Krise für seine ureigensten Interessen nutzen zu können, wird er feststellen, dass das nicht funktioniert. Glienicke hat beide Hände ausgestreckt und deutlich signalisiert, dass wir eine gemeinsame Lösung finden wollen“, erklärt Klein. „ Glienicke wird sich wehren“, kündigte er an und erinnert an die Sondersitzung am 10. März, in der die Gemeindevertreter sich über mögliche rechtliche Schritte geeinigt hatten

Weitere MAZ+ Artikel

Von Wiebke Wollek