Glienicke

Ein kleiner blonder fünf-jähriger Junge kommt aus einem Gebüsch hervor. Er heißt Leon und seine Mutter Marlen Scherge (39) hat nach ihm gerufen. Mit einem Stock in der Hand geht er auf sie zu. „Ihhhhh“, ruft sie. Auf dem Ende des Stocks liegt eine Nacktschnecke. Stolz präsentiert er sie seiner Mama.

Ein Klettergerüst mit Rutsche auf dem Waldspielplatz. Quelle: Annika Jensen

Die Suche nach Nacktschnecken war allerdings nur kurz interessanter als das Spektakel um Leon herum. Kurz danach kraxelt er wieder auf ein niegelnagelneues Klettergerüst. Der kleine Junge und seine Mutter waren zur Eröffnung des neuen Waldspielplatzes in der Breitscheidstraße in Glienicke gekommen. Wie viele andere Kinder und Eltern und Lokalpolitiker.

Der Spielplatz hat neben dem Klettergerüst mit Rutsche und den Büschen und zahlreichen Bäumen auch eine Schaukel, eine Seilbahn und eine Hängekonstruktion mit kleinen Baumhäusern und Kletteroption zu bieten. Außerdem gibt es zahlreiche Sitzgelegenheiten, auch überdacht. Alles ist freilich aus Holz gebaut.

Und auch eine Seilbahn gibt es. Quelle: Annika Jensen

„Wir wollten die Geräte in Einklang mit dem Wald bringen“, sagt Dirk Steichele (48, SPD). Er war als ehemaliges Mitglied der Gemeindevertretung, genauso wie Ricardo Liesig (37) als sachkundiger Einwohner an der Entscheidung für den Waldspaziergang und dem weiteren Prozess bis zur Eröffnung maßgeblich beteiligt. Viele Male haben sich die beiden mit dem Landschaftsarchitekten Thomas Trautmann aus Berlin zusammengesetzt. Beide Seiten hatten ihre Vorstellungen. „Man hat sich dann zusammengefunden. Er mit seinen Erfahrungen und wir mit unseren Wünschen“, sagt Steichele.

Schon zu DDR-Zeiten spielten hier Kinder

Über seine Motivation, sich für den Waldspielplatz in der Breitscheidstraße und alle anderen Plätze in der Stadt einzusetzen, sagt er: „Ich finde es klasse, wenn man Plätze im Ort hat, an denen sich Eltern finden können und die Kinder nach der Schule oder die Gruppen der Kindergärten Möglichkeiten haben, Spielplätze anzulaufen.“

Schon zu DDR-Zeiten war der Platz ein Spielplatz. Doch er bot bis zur Sanierung einen eher trostlosen Anblick. Eine alte Tischtennisplatte, ein kleines eisernes Klettergerät, das war alles, was die Glienicker dort fanden. „Die Prioritäten lagen erst mal bei den anderen Spielplätzen“, sagt Dirk Steichele. 2017 entschied sich die Gemeindevertretung dann für den Kauf des Grundstücks, auf dem der alte Spielplatz lag. Ein Jahr später begannen die Planungen. „Man kann nicht alle Spielplätze auf einmal machen.“, sagt Dirk Steichele. „Wir sind jetzt mit allen durch, bis auf den am Fichteplatz.“ Dann habe die Gemeinde insgesamt fünf Spielplätze, die auf dem neuesten Stand sind.

Über eine Hängebrücke geht es zu zwei kleinen Häuschen. Quelle: Annika Jensen

Eine, die den Platz schon vor etlichen Jahrzehnten kannte, ist Marlen Scherge. „Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier als Kind schon selber gespielt“, erinnert sich die zweifache Mutter. Sie freut sich sichtlich über das Ergebnis. „Das hier ist natürlich kein Vergleich zu damals. Es ist wunderschön geworden. Und ich habe auch festgestellt, dass man hier auch im Hochsommer mal herkommen kann, wegen der Schattenplätzchen. Es ist einfach sehr gelungen.“ Sie wohne mit ihrer Familie gleich um die Ecke, sagt sie. „Wir werden den Spielplatz bestimmt öfter besuchen.“

Ihr Sohn Leon freut sich drauf. „Ich mag besonders die vielen Klettersachen.“ An diesem ersten Tag, an dem der Spielplatz den Kindern offensteht, wusste er sehr genau, was er als erstes ansteuern wollte. „Ich wollte zuerst auf die Kletterburg. Ich wollte gucken, ob da eine Piratenflagge ist.“ Und ist da eine? „Ja.“ Das heißt für ihn, dass er jetzt ein kleiner Pirat ist, sagt Leon. „Ich habe sogar einen Piratenanzug.“ Den will er beim nächsten Mal auf dem Spielplatz unbedingt anziehen.

Von Annika Jensen