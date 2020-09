Im Rahmen des Interkommunalen Verkehrskonzepts „Niederbarnimer Fließlandschaft” findet am 21. September die 1. Bürgerwerkstatt in Glienicke/Nordbahn statt. Hier können Wünsche und Anregungen geäußert werden, um die Mobilität zwischen den Gemeinden und in Glienicke selbst zu verbessern.