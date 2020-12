Weihnachten 2020: Diese Gottesdienste finden in Hohen Neuendorf, Glienicke, Birkenwerder und dem Mühlenbecker Land statt

S-Bahn-Bereich

Hohen Neuendorf: Alle Weihnachtsgottesdienste in Hohen Neuendorf werden live auf YouTube gestreamt – um 14, 15.30 und 17.30 Uhr. Die Gottesdienste am 24. Dezember (alle mit Anmeldung): 14 Uhr - Familiengottesdienst im Pfarrgarten mit Übertragung in die Kirche, 15.30 - Christvesper mit Bläsern im Pfarrgarten, Lesung und Predigt in der Kirche, Übertragung in beide Richtungen ( Christian Ohly, Pfarrer Volker Dithmar), 17.30 Uhr - Christvesper nur in der Kirche und mit Orgel. Die Gottesdienste am 25. und 26. Dezember beginnen jeweils um 10.30 Uhr (mit Anmeldung). Um die Weihnachtsgottesdienste in der Kirche oder im Garten in Stolpe zu besuchen, ist ebenfalls eine Anmeldung erforderlich.

Mühlenbecker Land: Die Christvesper am 24. Dezember wird in diesem Jahr online stattfinden. „Wir haben diesen Gottesdienst vorab aufgezeichnet“, erläutert Pfarrer Bernhard Hasse. Eine Präsenzveranstaltung wollen er und der Gemeindekirchenrat nicht verantworten. „Am 24. Dezember kann das Video dann über unsere Webseite angesehen werden“, so der Pfarrer. „An unsere Älteren wird zusätzlich eine CD mit dem Gottesdienst zum Hören verteilt.“ An den folgenden Weihnachtsfeiertagen darf dann wieder vor Ort in den Kirchen gefeiert werden: Am 25. Dezember um 9 Uhr in Schildow und um 10.30 Uhr in Mühlenbeck sowie am 26. Dezember um 10 Uhr in Schildow. Achtung: Hier ist eine Voranmeldung von Vorteil, denn die Platzzahl ist begrenzt. Anmeldungen können über die Webseite oder direkt im Pfarramt vorgenommen werden.

Birkenwerder: Aufgrund der pandemischen Lage plant die Evangelische Kirchengemeinde Birkenwerder als Alternative zu den traditionellen Weihnachtsgottesdiensten in der Kirche am 24. Dezember ein Open-Air-Gottesdienst auf dem alten Sportplatz gegenüber des Rathauses (“Das Hirtengespräch“). Der Gottesdienst beginnt um 14.15 Uhr und soll eine Dauer von circa 30 Minuten haben. Die Teilnahme-Anmeldung ist geschlossen, da die Teilnehmeranzahl erreicht ist. Für alle die nicht live dabei sein können, wird es eine Aufzeichnung oder sogar einen Livestream geben (Link über die Homepage).

Glienicke: Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet am 24. Dezember dreimal eine Weihnachtsstunde mit Pfarrer Christian Leppler auf dem Gemeindegrundstück (14, 15.30, 17 Uhr). Diese Veranstaltungen sind aber bereits ausgebucht! Für den 26. Dezember wird zu 10.30 Uhr zur Orgel-Andacht geladen. Ab 11 Uhr spielt dann der Posaunenchor vor der Dorfkirche.

