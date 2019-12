Nach vierzehnmonatiger Bauzeit hat der Jugendclub „First Floor“ am 30. November in Glienicke/Nordbahn offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Der neue Treff für Kinder und Jugendliche befindet sich direkt neben der Skateranlage am Bürgerpark und hat 775 000 Euro gekostet. Zur Eröffnungsfeier kamen über 100 Gäste.