Glienicke

In der Nacht zu Mittwoch (28. Mai) drangen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau eines Einfamilienhauses in der Jungbornstraße ein. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge einer Baufirma. So wurden unter anderem zwei Akkuschrauber, eine Stichsäge, eine Bohrmaschine und ein Lasermessgerät gestohlen. Der Schaden wurde mit etwa 2000 Euro beziffert.

Von MAZonline