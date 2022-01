Glienicke

Eine weitere Impfmöglichkeit gibt es am Sonnabend, 8. Januar, in Glienicke: In der Gaststätte „Zur Schmalzstulle“ können sich Interessierte von 14 bis 17 Uhr ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung abholen. Doktor Martin Schumacher aus Bergfelde wird vor Ort sein. Der Allgemeinmediziner hat ausreichend Impfstoff von Moderna und Biontech zur Verfügung. Es wird gebeten, den Impfpass nicht zu vergessen. Termine werden nicht vergeben. Falls es zu Wartezeiten kommt, reicht Inhaberin Rena Schumacher gerne einen Kaffee. Für die Gastronomin ist es die zweite Aktion dieser Art. Da das Angebot beim ersten Mal im Dezember 2021 so gut angenommen wurde, hat sie sich für einen weiteren Termin entschieden.

Von MAZonline