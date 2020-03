„Wir fallen wieder hinten runter“ – Physiotherapeutin aus Glienicke fordert Rettungsschirm

Glienicke

Physiotherapeuten in ganz Deutschland laufen Sturm. Als systemrelevant eingestuft, müssen sie ihre Praxen weiter geöffnet halten. Gleichzeitig gibt es einen massiven Einbruch bei der Patientenzahl, wie Katrin Sommerfeldt berichtet. Sie betreibt seit zwölf Jahren ein Therapiezentrum in Glienicke. „Termine werden in Größenordnungen abgesagt“, sagt sie und schätzt die Absagen ihrer Patienten auf rund 60 Prozent. Dass führt zu massiven Umsatzeinbrüchen.

„Wir Heilmittelerbringer fallen mal wieder durchs Netz und hinten runter“

Während die Bundesregierung an einem Gesetz schraubt, das finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser und Ärzte mit ähnlichen Problemen regelt, „fallen wir Heilmittelerbringer mal wieder durchs Netz und hinten runter“, meint die 56-Jährige sauer. Dazu zählen neben Physiotherapeuten auch Ergotherapeuten und Logopäden. All dies bietet Katrin Sommerfeldt in ihrem Therapiezentrum an, beschäftigt rund 40 Mitarbeiter.

Auch Katrin Sommerfeldt betreut ihre Patienten inzwischen nur noch mit Atemschutzmaske. Quelle: Privat

Noch, denn die Entwicklungen bereiten der Chefin Sorge. Neben Existenzängsten („Wir können nicht einfach zu machen. Denn damit hätten wir keinerlei Anspruch auf öffentliche Hilfe.“) sorgt sie sich auch um die Sicherheit ihrer Angestellten. Der Markt für Schutzmittel ist leer gefegt. Hinzu kommt: „Wir arbeiten direkt am Menschen und können keinen Sicherheitsabstand halten. Die Therapien sind mit Schutzhandschuhen und dergleichen kaum realisierbar." Im Therapiezentrum stemmt man sich dennoch gegen das Aufgeben. „Wir haben Lösungen entwickelt, aber es kostet enorme Kraft.“ Häufige Kittel- und Shirtwechsel sowie Mundschutz sind Pflicht. „Meine Tochter und gute Bekannte nähen den Mundschutz, den wir für kleines Entgelt verkaufen oder auch kostenfrei verborgen.“ Zudem werden seit Donnerstag OP-Hauben getragen, auch trainiert wird wieder. „Fitness und Tanzen – unsere Trainer bereiten Videos vor.“

Therapeuten fordern Rettungsschirm des Bundes, um Praxen zu erhalten

Dass Heilmittelerbringer dennoch durch Bundesregelungen offen bleiben sollen, versteht Katrin Sommerfeldt nicht. Das Bundesgesundheitsministerium antwortete auf MAZ-Nachfrage dazu, geöffnete Praxen seien wichtig, „weil Heilmittel eine erhebliche Bedeutung für die Heilung von Krankheiten, für die Verhütung ihres Voranschreitens und die Linderung von Krankheitsbeschwerden haben“. Für bestimmte Therapien können laut neuer Empfehlungen Videobehandlungen und telefonische Beratungen durchgeführt werden. Praxen könnten zudem von den Ländern beschlossene Hilfsprogramme für Kleinunternehmen sowie das von der Bundesregierung beschlossene Maßnahmenbündel nutzen, erklärt Pressesprecherin Susanne Wackers. Für Katrin Sommerfeldt gehen diese Maßnahmen nicht weit genug. Sie drängt auf einen zeitnah zu beschließenden expliziten Rettungsschirm des Bundes auch für Heilmittelerbringer, um Existenzen von Praxen zu sichern.

Von Nadine Bieneck