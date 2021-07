Wohn- und Geschäftshaus brennt in Glienicke

Glienicke/Nordbahn

Schwarze Qualmwolken steigen am Donnerstagmorgen über dem Wohn- und Geschäftshaus an der Glienicker Spitze in der Oranienburger Chaussee auf. Die Bewohner des Gebäudes verlassen fluchtartig ihre Wohnungen, eine Frau läuft im Bademantel und mit Lockenwicklern auf dem Kopf aus dem Haus, eine ältere Dame mit Rollator wird von Nachbarn aus dem Haus gebracht.

Während des Löscheinsatzes war die B 96 vorübergehend gesperrt. Quelle: Statusvier

Am Morgen hatten die Rauchmelder der Aufgangsnummer 17 den Alarm in dem mehrstöckigen Gebäude ausgelöst. „Gegen 9 Uhr wurde uns und der Feuerwehr der Gebäudebrand gemeldet“, berichtet Polizeisprecherin Christin Knospe. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Flammen bereits vom Obergeschoss in den Dachstuhl durchgefressen, Flammen schlugen aus den Fenstern. Sofort leitete die Feuerwehr erste Löschmaßnahmen ein, die Oranienburger Chaussee (B 96) musste vollständig gesperrt werden. Dabei wurden sie von Einsatzkräften aus dem benachbarten Berlin und dem Mühlenbecker Land unterstützt.

Die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Das Dach ist einsturzgefährdet. Quelle: Statusvier

Roswitha und Günter Gladosch waren gerade im Bad, als sie einen Rauchmelder hörten. „Ich dachte, das wäre wieder eine Fehlfunktion“, sagt der 80-jährige Mann. Im Treppenflur habe er bemerkt, dass mehrere Rauchmelder angeschlagen haben und die Fenster automatisch geöffnet wurden. Seine 78-jährige Frau kam in ihrem Bademantel auf den Flur, die Lockenwickler noch im Haar. Der Rauch sei aus der Nachbarwohnung gedrungen, wo eine ältere Frau wohnt. Die Dame habe gar nicht realisiert, was passiert ist und wie ihr geschieht. „Wir haben sie gerettet“, sagt Roswitha Gladosch bedrückt. Denn eigentlich sei die Frau nicht mehr in der Verfassung, einen Haushalt zu führen. Ihr Mann habe derweil die Feuerwehr alarmiert. Wie sie gerade waren – ohne Papiere – seien sie nach draußen geflüchtet.

Das Notfallseelsorge- und Kriseninterventionsteam ist in der Notfallunterkunft in der Alten Halle im Einsatz. Quelle: Helge Treichel

Als sie das erzählen, sitzt das Ehepaar in der Alten Halle in Glienicke und verspeist einen Teller mit Kartoffeln und Königsberger Klopsen, die in der benachbarten Mensa bei der Ferienhortbetreuung übrig geblieben waren. 30 Personen waren gleich nach der Evakuierung des Hauses mit einem eigens vom Ordnungsamt georderten OVG-Bus in die Sporthalle gebracht worden. Dort wurden sie mit Getränken versorgt, erhielten seelischen Beistand von zwei ehrenamtlichen Helfern und wurden auf dem Laufenden gehalten. Ein Schlag war es allerdings für viele, als Max Kasper von der ZBVV-Hausverwaltung am Mittag verkündet, dass übers Wochenende auch die Bewohner der Nummer 19 nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, was sie gehofft hatten. Da Leerwohnungen nur im Süden der Hauptstadt zur Verfügung stünden, bat er die Mieter, sich in Hotels oder Pensionen einzuquartieren. Die Kosten übernehme der Vermieter. Zuvor hatten die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung bereits ermittelt, dass noch für 13 Personen Quartiere benötigt werden, informiert Bürgermeister Hans G. Oberlack (FDP). Gern unterstütze seine Verwaltung bei der Quartiersuche sowie der Organisation nötiger Medikamente. Alle anderen seien bei Verwandten und Freunden untergekommen. Oberlack zeigte sich erleichtert, dass bei dem Großbrand keine Menschleben zu beklagen sind.

Max Kasper von der Hausverwaltung informiert über das Schadensbild. Quelle: Helge Treichel

Auch Ingrid und Horst Schlomka hatten erwartet, wieder nach Hause zu dürfen. Ihre Hoffnung erfüllt sich nicht. Die 78-Jährige und ihr 86-jähriger Mann saßen gegen 9 Uhr beim Frühstück auf dem Balkon, als ihr Aufgang Nummer 19 geräumt wurde. Sie hatten geistesgegenwärtig ihre Papiere gegriffen. „Das kenne ich noch vom Krieg“, sagt Horst Schlomka und beweist selbst in dieser Lage noch Humor: „Aber mein Kaffee ist jetzt kalt.“ Nur ihren Schlüssel konnten Luzie und Gerhard Kernchen noch greifen. Die 84-Jährige sitzt ebenfalls im Bademantel in der Notunterkunft. Wie alle Bewohner der Hausnummer 19 bekamen sie und ihr Mann (84) am Nachmittag Gelegenheit, zusammen mit Polizeibeamten wichtige Dinge wie Medikamente aus ihrer Wohnung zu holen. Mit der Notbetreuung zeigen sie sich – wie andere Evakuierte auch – „sehr zufrieden“.

Wie Christin Knospe mitteilte, wurde ein 94-jähriger Hausbewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag hinein an. Offenbar war der Brand in einer Küche ausgebrochen.

Für die Bewohner des evakuierten Wohn- und Geschäftshauses wird von der Gemeinde unbürokratisch eine Mittagsversorgung organisiert und bereitgestellt. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel und Stefanie Fechner