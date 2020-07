Wohnungsbau an der Leipziger Straße in Glienicke: „Das Projekt ist noch nicht vergessen“

Glienicke

Vier Wohnhäuser sollten im Jahr 2022 auf einem Areal an der Leipziger Straße 38 in Glienicke gebaut werden – für etwas mehr als zwei Millionen Euro. Planungskosten in Höhe von gut einer halben Million sollten für kommendes Jahr in den Haushalt eingestellt werden. Doch mit einem Beschluss, welchen die Gemeindevertretung am Dienstagabend gefasst hat, wird das Bauprojekt nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Keine klare Zeitschiene

Es ist in den offenen Teil der Prioritätenliste für Infrastrukturmaßnahmen verschoben worden. Möglich gemacht hat dies ein Änderungsantrag der Fraktion Glienicker Bürgerliste. Mit der GBL stimmten ebenso CDU, FDP und Grüne für die Verschiebung des Bauprojektes in den offenen Teil der Liste, also den Bereich, für den es keine klare Zeitschiene gibt. Argumentiert hatte die GBL damit, dass noch viele Fragen offen sind, zum Beispiel, ob die neuen Gebäude sich überhaupt passend in die Umgebung einfügen würden. Zudem wurde gefordert, dass eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorliegen müsse, welche nachweist, dass die Kommune, ohne den Haushalt langfristig zu belasten, günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen kann.

Anzeige

SPD für baldigen Baustart

Wenn es nach SPD und Linken gegangen wäre, hätte an dem Bauvorhaben für 2022 festgehalten werden sollen, da die Gemeinde dringend bezahlbaren Wohnraum braucht, unter anderem für Senioren. Dass dem Schulerweiterungsbau (Haus 6), welcher beschlossen wurde, ein höherer Stellenwert beigemessen wird, stößt bei der SPD auf Kritik. „Das kommunale Wohnungsbauprojekt ist das erste Opfer von Haus 6“, sagte Susanne Kübler ( SPD). Im Vergleich zu einem privaten Investor habe die Gemeinde beim eigenen Wohnungsbau mehr Steuerungsmöglichkeiten.

Weitere MAZ+ Artikel

Einnahme-Ausfälle durch Corona-Krise

Die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde, Jana Klätke, äußerte sich auf MAZ-Nachfrage wie folgt: „Die sehr knappe Entscheidung der Gemeindevertreter kann ich verstehen, weil aktuell alles, was an Investitionen geplant wird, unter einem Finanzierungsvorbehalt steht. Das Aufstellen eines ausgeglichenen Haushaltes war bereits in den letzten Jahren schwer. Doch aktuell wird es noch etwas komplizierter werden, weil wir aufgrund der Corona-Krise in diesem und im nächsten Jahr mit Einnahmeausfällen rechnen müssen.“ Klätke erklärte weiter: „Deshalb kann ich nachvollziehen, wenn die Gemeindevertreter bei den künftigen Planungen von Investitionen besonders gründlich die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens prüfen wollen und vorsichtig und verantwortungsvoll mit den vorhandenen Mitteln umgehen.“

„Projekt ist nicht vergessen“

Dieses Wohnungsbauprojekt sei erst im letzten Herbst von der Verwaltung in die Beratung des Sozialausschusses und des Umweltausschusses eingebracht worden, weil der Gemeinde das Thema Wohnungsbau sehr wichtig ist. Zugleich hatte die Verwaltung von der Gemeindevertretung den Auftrag erhalten, das Thema des kommunalen Wohnungsbaus zu bearbeiten. Sobald für dieses Projekt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorliegt, wird man sich erneut im Umweltausschuss darüber unterhalten. „Ich hatte das Gefühl, dass dieses Thema noch nicht entscheidungsreif war und weitere Zeit zur Beratung benötigt. Das Projekt in den offenen Bereich zu verschieben bedeutet, es ist nicht vergessen und damit auch nicht aufgehoben.“

Von Wiebke Wollek