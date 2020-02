Glienicke/Nordbahn

Auf zwei Transporter hatten es bisher unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Glienicke abgesehen. In der Zeit von Mittwochnacht (12. Februar) bis Freitagmittag drangen die Täter in der Märkischen Allee gewaltsam in einen dort abgestellten Kleintransporter der Marke Renault ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aus einem in der Breitscheidstraße abgestellten VW T6 Pritsche wurden in der Nacht zu Donnerstag (13. Februar) zwei Motorsägen und eine Geldbörse entwendet. Dort hatten die bisher unbekannten Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und waren so in das Innere des Fahrzeuges gelangt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 2500 Euro angegeben.

Von MAZonline