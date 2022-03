Glienicker Schülerband begeistert beim Benefizkonzert für die Ukraine

Glienicke

Nachdem die ersten Meldungen und Bilder über den schrecklichen Krieg in der Ukraine herauskamen, hatte die neunjährige Emma aus Glienicke/Nordbahn beschlossen, dass sie etwas unternehmen müsse. „Auslöser war ein Zeitungsartikel über 156 Waisen, die aus der Ukraine nach Freiburg (Breisgau) evakuiert worden waren. Erst wollte Emma 156 Kuscheltiere besorgen und spenden, dann kam die Idee mit der Musik“, erzählt Vater Marc-André Rousseau.

Erstes Konzert Anfang März war ein großer Erfolg

Emma hat sich dann schnell mit der Glienicker Schülerband „Cool Kids on the Top“ unter Bandleiter Lutz Schumacher, Musiker und Gitarrenlehrer an der Schule, zusammengeschlossen. Und gemeinsam haben sie innerhalb kürzester Zeit ein Benefizkonzert zugunsten der Kinder aus der Ukraine auf die Beine gestellt. Das erste Konzert in Glienicke/Nordbahn Anfang März war ein großer Erfolg.

Glienicker Unternehmen stockten Summe auf

1100 Euro waren zunächst an Spenden zusammengekommen, Glienicker Unternehmen hatte die Summe noch aufgestockt. Emma & die Cool Kids on the Top wollten weiter helfen und gaben am 18. März ab 17 Uhr ihr Benefizkonzert auf der Festwiese gegenüber dem Rathaus Birkenwerder. Sie spielten ausgewählte Lieder, welche die Grundschulkinder selbst in den letzten Jahren geschrieben haben.

Mit dem Konzert in Birkenwerder konnten grandiose 768,60 Euro Spenden für die Kinder aus und in der Ukraine erzielt werden, die unverzüglich an die Organisation „betterplace.org“ weitergeleitet werden.

Fünf Kinder der Grundschule Glienicke von neun bis 13 Jahre sind in der Band, die seit rund anderthalb Jahren besteht. In Birkenwerder waren Emma, Ella, Paula (alle 9 Jahre) und der 13-jährige Max am Schlagzeug sowie Bandleiter Lutz Schumacher mit der Bassgitarre dabei. „Die Textzeilen sind von den Kindern selbst, wir haben ein bisschen korrigiert und bei den Reimen und Melodien geholfen“, sagt Marx-André Rousseau. „Weißt Du eigentlich, wie gut es uns geht?“, war der Titel des ersten von sechs vorgetragenen Liedern, in dem die Mädchen mit viel Emotionen ihr umhütetes Leben mit anderen Schicksalen vergleichen.

: Zuschauer und Zuhörer beim Auftritt der Schülerband „Cool Kids on the Top“. Quelle: Jürgen Zinke

Großen Beifall gab es von den mehr als hundert Zuschauern, unter ihnen auch Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok, die sich vor der Schülerband versammelt hatten. Nachdem der Song „Seite an Seite“ der österreichischem Rock-Pop-Interpretin Christina Stürmer eigentlich als Abschluss geplant war, forderten die Zuschauer nochmals lautstark eine Zugabe und „Weißt Du eigentlich…“ wurde nochmals vorgetragen.

Dank an den Chorleiter

„Wir haben wieder viel Freude am Auftritt gehabt und möchten uns auch beim tollen Chorleiter bedanken“, sagte Paula Schwab, die sich seit der ersten Klasse mit Musik beschäftigt und sich durchaus vorstellen kann, in Zukunft dabei zu bleiben.

Jeder Cent der eingesammelten Spenden wird über die Plattform „betterplace.org“ zur Unterstützung von Kindern aus und in der Ukraine eingesetzt (Link zur Spendenaktion: https:/betterplace.org/f40917). Die Kinder unterstützen darüber die Projekte: „Hilfe für Kinder aus der Ukraine“ von UNICEF und „Nothilfe für flüchtende Kinder und Jugendliche aus der Ukraine!“ von der Organisation „Schüler helfen Leben.“

Von Jürgen Zinke