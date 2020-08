Glockenturm der katholischen Kirche in Brand Feuerwehr übt den Ernstfall

Zehdenick

20 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zehdenick haben am Mittwoch an der katholischen Kirche der Havelstadt den Ernstfall geprobt. Simuliert wurde ein Brand im Glockenturm, wobei der Löschangriff von außen über die Drehleiter und der Innenangriff geübt wurden. „Ein Erfolg auf ganzer Linie“, konnte der Organisator der Einsatzübung, Lars Herrmann, anschließend resümieren.

Die Übung, so schätzte Organisator Lars Herrmann hinterher ein, war ein voller Erfolg. Quelle: privat

Anzeige

Im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Zehdenick befinden sich viele besondere Gebäude, vom Industriebau bis zum Kulturort. All diese Gebäude halten unterschiedlichste Herausforderungen für die Kameradinnen und Kameraden bereit. Besonders historische Bausubstanz hat es dabei infolge enger Zugänge, kaum vorhandener Stellflächen und weniger Fluchtwege in sich. Folglich ist es besonders wichtig, dass an diesen Baulichkeiten regelmäßig geübt wird.

Weitere MAZ+ Artikel

Die neue Drehleiter ist für Löscharbeiten an historischen Bauten unerlässlich. Quelle: privat

Am Mittwoch wurde der Ausbruch eines Brandes im Bereich des Glockengeläuts der katholischen Kirche simuliert. Das Feuer, so die Annahme, breitete sich später auf den gesamten Turm aus. Nicht nur die Einsatzkräfte kamen bei den sommerlichen Temperaturen ins Schwitzen, auch die Technik musste ausgereizt werden, um die angenommene Brandstelle zu erreichen. Ein Innenangriff bis in den Turm führte den Angriffstrupp über verwinkelte Treppen und enge Aufgänge. Im Laufe der Übung zeigte sich insbesondere der Einsatzwert der neuen Drehleiter (DLK 23/12), die noch in einem Abstand von zwölf Metern zum Objekt ein Arbeiten in 23 Metern Höhe ermöglicht.

Kirche ausführlich in Augenschein genommen

Ziel der Ausbildung war neben dem Feststellen der Handlungsfähigkeit der Einsatzkräfte im Ernstfall auch das Erlernen der baulichen Besonderheiten der katholischen Kirche. Deshalb wurde sie im Anschluss an die Übung ausführlich in Augenschein genommen.

Der besondere Dank der Feuerwehrleute gilt Vertretern der katholischen Kirchengemeinde, die diesen besonderen Ausbildungsabend ermöglicht haben.

Von Bert Wittke