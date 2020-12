Kremmen

Bei Arbeiten in den Kellerräumen der Goethe-Grund- und Oberschule in der Ruppiner Chaussee in Kremmen fiel am Dienstag gegen 14.15 Uhr ein Leck an der Gasheizung auf. Feuerwehr und Polizei wurden informiert und 50 Schüler und Lehrer evakuiert. Ein Havariedienst reparierte die Anlage, Anschließend durfte das Gebäude wieder betreten werden. Offenbar hatte eine Materialermüdung zu dem Leck an einem Druckmessgerät geführt.

