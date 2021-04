Gottesdienste in schwierigen Zeiten: Das sind die Ostertermine für die Kirchen

Oberhavel

Ostern und die Karwoche sind eine Hochzeit für die Kirchen. Die Corona-Pandemie verändert aber auch diese liebgewonnenen Traditionen. Hier eine Übersicht, wie in den Gemeinden das Kirchenfest begangen wird.

Fürstenberg Ev.- Luth. Kirchengemeinde, Gottesdienst (Stadtkirche, Eingang östliche Haupttür am Marktplatz, 30 Min. , Maske), Do: 19/ Fr: 15 Uhr.Kath. Pfarramt, Heilige Messe (mit Anmeldung) St. Hedwig Kirche,Do: 19 Uhr.Gransee Ev. Kirchengemeinde Neulögow, Gottesdienst, Fr: 15 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Seilershof, Gottesdienst, Fr: 14 Uhr.Kath. Pfarramt, Karfreitagsliturgie (mit Anmeldung), Fr: 15 Uhr.

Großwoltersdorf Ev. Kirchengemeinde, Gottesdienst, Fr: 10.30 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Wolfsruh,Gottesdienst, Fr: 9 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Zernikow,Gottesdienst, Fr: 10 Uhr.Hennigsdorf Ev. Kirchengemeinde Nieder Neuendorf, Gottesdienst, Fr: 11 Uhr.Martin-Luther-Kirchengemeinde, Andacht, Do: 18 Uhr. Gottesdienst im Gemeindesaal, Fr: 9.45 Uhr.Katholische Kirchengemeinde Zu den heiligen Schutzengeln, Tel. 03302/8 89 40, Adolph-Kolping-Platz 1, offene Kirche für ein stilles Gebet, Fr: 10-15/16-18 Uhr.

Kremmen Ev. Kirchengemeinde, Gottesdienst (Nikolaikirche), Fr: 11 Uhr.Ev. Kirchengemeinde, Gottesdienst (Kirche), Fr: 14 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Flatow,Gottesdienst, Fr: 14 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Groß-Ziethen, Passionsandacht (Kapelle),Do: 18 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Sommerfeld, Gottesdienst (Kirche), Fr: 9.30 Uhr.

Leegebruch Ev. Kirchengemeinde, Gottesdienst, Do: 18/ Fr: 9 Uhr.Kath. Kirchengemeinde, Feier vom Leiden und Sterben Jesu (St.-Petrus-Kirche), Fr: 15 Uhr.

Liebenwalde Ev. Kirchengemeinde Freienhagen, Andacht vor der Kapelle, Do: 18 Uhr.Löwenberger Land Ev. Kirchengemeinde Nassenheide, Gottesdienst, Fr: 14 Uhr.Ev. Pfarrsprengel Grüneberg, offene Kirche mit Kirchenwache, stille Einkehr, Fr: 10-16 Uhr.Ev. Pfarrsprengel Löwenberg, offene Kirche mit Kirchenwache, stille Einkehr, Fr: 10-16 Uhr.Ev. Pfarrsprengel Teschendorf, offene Kirche mit Kirchenwache, stille Einkehr, Fr: 10-16 Uhr.Mühlenbeck Ev. Kirchengemeinde Mühlenbeck, Stille Einkehr, mit Abstand und Maske, mit Orgelmusik und Gebeten, Fr: 10.30 Uhr.

Oberkrämer Ev. Kirchengemeinde Bärenklau, Gottesdienst, Fr: 14 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Bötzow, Gottesdienst, Nikolai-Kirche,Fr: 10 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Eichstädt, Gottesdienst, Do: 17 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Schwante, Gottesdienst, Fr: 10.30 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Vehlefanz, Gottesdienst, Fr: 9 Uhr.

Oranienburg Ev. Kirchengemeinde Sachsenhausen, Gottesdienst mit Abendmahl, Fr: 10 Uhr.Ev. Kirchengemeinde St. Nicolai, Gottesdienst, Do: 19/ Fr: 9.30 Uhr. Andacht zur Sterbestunde, Fr: 15 Uhr.Kath. Kirchengemeinde, Abendmahlmesse (Pfarrkirche), Do: 19 Uhr.Schildow Ev. Kirchengemeinde Schildow, stilles Gebet und Orgelmusik in der Dorfkirche, Fr: 9 Uhr.

Sonnenberg Ev. Kirchengemeinde Rönnebeck, Gottesdienst, Fr: 10 Uhr.Ev. Kirchengemeinde Schulzendorf, Gottesdienst, Fr: 11.15 Uhr.

Stechlin Ev. Kirchengemeinde DollgowGottesdienst, Fr: 9 UhrEv. Kirchengemeinde Menz,Gottesdienst, Fr: 10.30 Uhr.Velten Kath. Gemeinde Zu den Heiligen Schutzengeln, offene Kirche mit stillen Gebet möglich, Fr: 10-12 Uhr.Zehdenick Kath. Kirche, Feier zum Gedächtnis der Einsetzung, Abendmahl,Do: 19 Uhr, Feier vom Leidenund Sterben des Herren, Fr: 15 Uhr.Treffpunkt OASE, Berliner Str. 44, Karfreitags-Andacht, Fr: 15 Uhr.

Ev. Kirchengemeinde, Abendmahlgottesdienst (Stadtkirche),Do: 19 Uhr, offene Stadtkirchezum kurzen stillen Verweilen,alle 30 Min. Andacht,Fr: 10-12 Uhr.

Von MAZonline