Gottesdienste zu Christi Himmelfahrt in Oberhavel

Oberhavel

Traditionell werden an Christi Himmelfahrt die Gottesdienste im Grünen gefeiert. So haben auch in diesem Jahr wieder viele Gemeinden im Kirchenkreis Oberes Havelland Freiluftgottesdienste geplant. Dass das Wetter aber diesmal nicht mitspielen wird, zeichnet sich schon seit einigen Tagen ab.

Dabei stehen am Donnerstag gleich zwei besondere Anlässe auf dem Terminplan von Superintendent Uwe Simon: In Tornow wird am Vormittag Pfarrerin Anne Lauschus in ihr Amt eingeführt. Bereits seit Februar 2020 ist sie in den Gemeinden Tornow-Marienthal, Mildenberg-Ribbeck, Badingen, Klein-Mutz und Zabelsdorf tätig. Der Gottesdienst mit musikalischer Ausgestaltung wird im Tornower Pfarrgarten stattfinden. Den Besuchern seien Regenschirm und regenfeste Kleidung empfohlen.

Ab Pfingsten wieder Präsenzgottesdienste

In Gransee wird um 14 Uhr der Verabschiedungsgottesdienst für Pfarrer Christian Guth nachgeholt, der zum Jahresbeginn eine neue Pfarrstelle in Berlin angetreten hat. Eigentlich war die Verabschiedung für Ende Dezember geplant, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Nach den Wetterprognosen wird der Gottesdienst nicht Open-Air im Pfarrgarten stattfinden, sondern in die Marienkirche verlegt. Teilnehmende müssen sich vorher im Gemeindebüro anmelden.

Auch in Beetz im Pfarrsprengel Kremmen wird die Gemeinde in die Kirche ausweichen. Der ursprünglich geplante Bläserchor im Grünen wird gegen ein Blockflötenensemble getauscht, und statt des Eintopfs wird es Kaffee und Kuchen geben.

Nach den zurückliegenden Coronabeschränkungen, werden ab Pfingsten dann in allen Gemeinden des Kirchenkreises wieder Präsenzgottesdienste stattfinden. Viele davon sind, wie auch im vergangenen Jahr schon erfolgreich erprobt, im Freien geplant. So lädt die Kirchengemeinde Gransee ab kommenden Sonntag bis Anfang Juli zu den wöchentlichen Gottesdiensten wieder in den Pfarrgarten ein. Beginn ist jeweils um 10.15 Uhr.

