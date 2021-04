Gransee

Heute guckt „Das schwarze Huhn“ aus dem Internet. Gemalte Bilder des auffälligen Tieres in allen Variationen, in jeder Lebenslage. Und es ist eine Stimme zu hören, die von Nele Damerow. Die 18-Jährige liest passend zu den Hühner-Bildern das Märchen von Autor Iskender Gider vor. „Lesevideo“ nennt sich das Ganze. Es ist das mittlerweile sechste seiner Art, welches in Zusammenarbeit mit der Bibliothek Gransee entstanden ist. „Das schwarze Huhn“ ist ab dem heutigen Samstag im Netz zu sehen und zu hören, weil es eine liebenswerte Ostergeschichte ist; mit viel Humor erzählt und die für das Außergewöhnliche und das Anderssein sensibilisiert. Und den Internetnutzer zum Osterfest erreicht.

Das i-Phone als einziges technisches Hilfsmittel

Nele Damerow hat sich in das Thema „Lesevideo“ vertieft. Die Idee, so etwas zu machen, habe es schon länger gegeben. Corona hätte mangels Veranstaltungsangeboten alles beschleunigt, sagt Bibliotheksleiterin Irina Richter. Nele, gemeinsam mit Joceline Helbig jüngste Lesepatin der Bibliothek, nahm sich der Sache im vergangenen Jahr an und produziert die Filme völlig allein und letztlich mit einfachen Mitteln. Was sie braucht, ist ihr I-Phone 8 („Nicht das neueste, aber ich bin sehr zufrieden damit.“). Maximal noch eine Sitzgelegenheit, einen kleinen Tisch und Ruhe für die Aufnahmen.

Die Bücher-Oster-Ecke in der Bibliothek. Quelle: Stefan Blumberg

Möglichst viele wechselnde Bilder

Schritt 1 ist für sie, sich das Buch anzuschauen, um einen Eindruck von der Optik zu bekommen. „Ich fotografiere dann zuerst die Illustrationen in den jeweiligen Büchern. Manchmal ist es so, dass ich von größeren Zeichnungen einige Details fotografiere, um mehr Motive zu haben. Es müssen für das Video immer ausreichend Bilder vorhanden sein, damit es auf dem Bildschirm nicht langweilig wird“, erklärt Nele Damerow ihre Herangehensweise. Wenn ein Bild 20 Sekunden zu sehen sei, gehe das nicht. Für ihre Arbeitsweise sei es manchmal erschwerend, wenn mitten in der Illustration eine Textpassage abgedruckt ist. „Die schneide ich dann mit Hilfe einer App heraus, sodass man das im Video gar nicht sieht.“ Auf noch etwas legt die Granseerin großen Wert: „Die Bilder eines Videos müssen alle dasselbe Format besitzen, sonst macht mich das verrückt“, gibt sie zu. Bei den ersten Filmen sei das nicht so gewesen. „Das sah nicht gut aus.“ Ob ein Lesevideo im Hoch- oder Querformat erscheint, sei ihr egal und komme letztlich auch auf die Vorlagen an – „Hauptsache, die Bilder eines Märchens sind im gleichen Format zu sehen“.

So lange schneiden, bis alles perfekt ist

Nicht nur das Bild soll akkurat sein, sondern auch der Ton. „Die Qualität meines Telefons reicht völlig aus, um damit gut Aufnahmen hinzubekommen. Aber manchmal höre ich ein Hintergrundgeräusch oder den Moment, in dem ich atme. Das schneide ich alles weg oder mache die Aufnahme noch einmal. Da bin ich sehr perfektionistisch veranlagt“, so die Schülerin des Strittmattergymnasiums Gransee, die in diesem Jahr ihr Abitur ablegen möchte. Für die Tonaufnahme setzt sie sich hin und hält das Buch in beiden Händen. Vor ihr liegt das Telefon auf dem Tisch. Und dann liest sie das Buch digital ein.

Diese Bücher sind bereits eingelesen. Quelle: Stefan Blumberg

In zwei Stunden ist ein Video fertig

Wenn die Vorarbeiten erledigt sind, platziert Nele erst die Bilder ins Videoprogramm (InShot), danach die Tonaufnahmen. „Dann füge ich beides so zusammen, damit Bild und Ton exakt aufeinander abgestimmt sind.“ Jetzt braucht Nele durchschnittlich zwei Stunden, bis ein „Lesevideo“ fertig ist, anfangs dauerte es noch etwas länger. Mit Irina Richter hat sie sich darauf geeinigt, dass die Märchen-Videos, auf denen Nele übrigens nie zu sehen ist, nicht länger als fünf Minuten dauern sollten. Danach würde die Aufmerksamkeit der Kinder nachlassen.

Veröffentlichung auf zwei Kanälen

Bislang sind sechs „Lese-Videos“ produziert worden (dazu drei nichtveröffentlichte): „Fips will keine Schildkröte mehr sein“, „Echte Bären fürchten sich nicht“, „Angstbiene Tobi“, „Noch so lange bis Weihnachten“, „Du nicht“ und „Das schwarze Huhn“. Eine Hürde ist bei der Produktion immer zu nehmen: bei den Verlagen die Genehmigung für die Veröffentlichung der Videos zu bekommen. Denn die erscheinen auf der Facebookseite des Bibliothekenverbundes Oberhavel-Nord und auf Youtube. Gute Erfahrungen machte das Team mit dem Schweizer Verlag KaleaBook, der bislang unkompliziert grünes Licht für die Lese-Videos gab. Wenn am heutigen Samstag „Das schwarze Huhn“ veröffentlicht wird, wartet aus dem KaleaBook-Verlag schon der nächste Titel: „Samus ganzer Stolz“. Samus ist ein Igel, sein Stolz sind die Stacheln.

Von Stefan Blumberg