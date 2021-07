100 Euro dazu: Heimatverbundenheit und Ehrenamt sollen sich lohnen

Gransee

Das es eng werden würde, war klar. Bereits vor rund 15 Jahren signalisierten die freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Probleme mit dem Nachwuchs und folglich mit der Einsatzbereitschaft, vor allem zu den Tageszeiten. Im Bestreben, etwas gegen den drohenden Engpass zu tun, wurden in Kitas im Bereich des Mittelzentrums Gransee-Zehdenick eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die sich mit dem Thema Brandschutz beschäftigte. Kinderfeuerwehren entstanden. Dessen Mädchen und Jungen wurden teilweise mit Helmen und Uniformen ausgestattet und übten gemeinsam, wie ein Löschangriff nass ausgeführt wird.

Bruchstelle zwischen Jugendwehr und aktiver Einsatztruppe

Die Maßnahme zeigte Erfolg und schwappte auf die Jugendwehren über, die nach Jahren der Flaute plötzlich wieder an Mitgliedern zulegten. In einigen Jugendwehren musste sogar zeitweilig ein Aufnahmestopp verhängt werden, weil die Anzahl der Interessenten platz- und ausbildungsmäßig nicht mehr zu stemmen war. Dann aber tat sich eine neue Bruchstelle auf. Wenn die jungen Leute so weit waren, dass sie eine berufliche Ausbildung begannen, waren viele von ihnen plötzlich auf und davon. Oft begannen sie ihre Lehre fern der Heimat, weil es entweder keine oder nicht genügend Ausbildungsplätze in der Region gab, oder weil sie andernorts mehr Geld verdienen konnten.

Arbeitsgruppe machte Vorschlag für einen finanziellen Anreiz

Im Mittelzentrum Gransee-Zehdenick ist diese Bruchstelle erkannt worden. Dort hat sich eine Arbeitsgruppe Feuerwehr gebildet, zu der neben Führungskräften der Feuerwehren und leitenden Verwaltungsmitarbeitern aus dem Amt Gransee und Gemeinden sowie den Städten Zehdenick und Fürstenberg/Havel auch Mitarbeiter der Regio-Nord gehören. „Wir treffen uns zweimal im Jahr, um darüber zu reden, was man tun kann, um die Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie die Jugend- und Kinderwehren zu unterstützen“, berichtet Olaf Bechert. Wie der Geschäftsführer der Regio-Nord weiter sagt, sei in diesem Gremium auch der Gedanke geboren worden, wie sich die Bruchstelle zwischen der Jugendwehr und den aktiven Einsatzkräften kitten lässt. Jugendliche, die sich auf ehrenamtlicher Basis bei der freiwilligen Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder dem Technischen Hilfswerk (THW) engagieren und die im Mittelzentrumraum Gransee-Zehdenick-Fürstenberg/Havel wohnen und dort ihre Ausbildung (Ausbildungsbetrieb oder Ausbildungsstätte) absolvieren, sollen sich über eine Aufbesserung ihres Lehrlingsgeldes freuen dürfen.

Engagement bei der Feuerwehr, dem DRK und dem THW zählt

„Damit soll das ehrenamtliche Engagement von Auszubildenden in der Region gewürdigt werden, die in der Feuerwehr, beim DRK oder THW sind“, unterstreicht Olaf Bechert. Um sie auch während der Ausbildung für die örtlich freiwilligen Einrichtungen zu gewinnen und zu halten, der Abwanderung entgegenzuwirken, die mit der Berufsausbildung einhergeht, bekommen sie unabhängig von der Höhe ihres Ausbildungsentgeltes monatlich 100 Euro aus dem Kooperationsfonds des Mittelzentrums. Er freue sich, sagt Olaf Bechert, dass der Kooperationsrat ja zu dieser Maßnahme gesagt hat. Immerhin, so rechnet der Geschäftsführer der Regio-Nord, bei der die Förderung zu beantragen ist, würden dafür in diesem und im kommenden Jahr zusammen rund 25 000 Euro benötigt. „Wir müssen es den Jugendlichen einfach immer wieder schmackhaft machen, in der Region zu bleiben und sich hier ehrenamtlich zu betätigen“, so Olaf Bechert. Und dabei dürfe man den jungen Leuten nicht mit „Kleckerkram“ kommen, sondern müsse ihnen einen echten Anreiz bieten. Und ein solcher seien diese 100 Euro im Monat durchaus. Es gebe Jugendliche, das sei erwiesen, die wegen eines höheren Lehrlingsentgeltes ihre Ausbildung in anderen Bundesländern absolvieren würden. Im Falle einer derartigen Förderung müsse alle halbe Jahre der Nachweis erbracht werden, dass die jungen Leute weiter aktiv in der Feuerwehr, beim DRK oder beim THW tätig sind.

Die Finanzspritze, so Olaf Bechert, existiere jetzt das dritte Jahr. Aber es sei nötig, immer wieder mal daran zu erinnern. Es gebe durchaus Jugendliche, die davon bislang noch nichts gehört haben, die aber bereit sind, in der Region zu lernen und sich zugleich ehrenamtlich zu engagieren.

Mario Kröber freut sich über den Zuverdienst

Einer, der seit Oktober 2018 in den Genuss der finanziellen Ausbildungsunterstützung kommt, ist Mario Kröber. Der Granseer absolviert eine Ausbildung zum Notfallsanitäter und befindet sich gerade in der Prüfungsphase. Der 21-Jährige engagiert sich beim Jugendrotkreuz in Gransee, ist dort stellvertretender Kreisleiter und bildet zum Beispiel den Nachwuchs in Bereich Erste Hilfe aus. „Für mich ist das ein positiver Zuverdienst, den ich vierteljährlich (300 Euro) ausgezahlt bekomme“, sagt er. Dadurch könne er sich ein paar Dinge leisten, die sonst nicht drin wären. Etwa für seine eigene Wohnung, die er seit einiger Zeit in Gransee bezogen hat.

Von Bert Wittke