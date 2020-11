15 Apfelbäume am Dollgower Damm gepflanzt

Großwoltersdorf

Unter der strengen Einhaltung aller geltenden Corona-Regeln haben 20 Mitglieder des Vereins Gemeinsam e.V. am vergangenen Sonntag am Dollgower Damm in Großwoltersdorf 15 Apfelhochstämme gepflanzt. Die Bäume wurden aus dem Genressourcenprojekt des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land zum Erhalt alter Sorten im Rahmen der landesweiten „Aktion Einheitsbuddeln“ bereitgestellt.

Selbst die jüngsten Vereinsmitglieder packten mit an, wie hier beim Zuschnitt des Verbiss-Schutzzaunes. Quelle: privat

Die fachliche Anleitung und Materialbereitstellung erfolgte durch den Landschaftspflegeverein Norduckermärkische Seenlandschaft mit Kurt Lehmann an der Spitze. Ursprünglich wollte der Verein Gemeinsam e.V. die Pflanzaktion mit dem Feiern des jüdischen Neujahrsfestes der Bäume „Tu Bischwat“ verbinden. Doch coronabedingt durfte nur die Pflanzaktion unter freiem Himmel stattfinden.

Herbert Brauer war im Sommer dieses Jahres auf den Naturpark zugegangen mit der Idee ,zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit mit einer Pflanzaktion etwas Bleibendes zu schaffen. Quelle: privat

Bereits im Sommer dieses Jahres war Herbert Brauer auf den Naturpark zugegangen mit der Idee zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit mit einer Pflanzaktion etwas Bleibendes zu schaffen. Gemeinsam wurde der Standort gesucht, die Zustimmung der Gemeinde eingeholt und die Aktion vorbereitet. Der Verein Gemeinsam wird in den nächsten drei Jahren die Anwachspflege übernehmen und sich zukünftig um die Bäume kümmern.

