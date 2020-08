Warmer Regen für den Fürstenberger Feuerwehrverein. Er erhielt am Dienstag aus den Händen von Steffi Borwig von der LVM-Versicherungsagentur in Gransee einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Das Geld soll den kleinen Feuerwehrleuten der Wasserstadt zugute kommen.

Steffi Borwig von der LVM-Versicherungsagentur in Gransee überreichte am Dienstag den Scheck in Höhe von 500 Euro an Steven Kurth vom Feuerwehrverein Fürstenberg. Quelle: Uwe Halling