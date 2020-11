75 Jahre später nach Menz zurückgekehrt

Menz

Der Junge war damals gerade mal sechs Jahre alt, als seine Familie kurz vor Kriegsende 1945 vor der Vertreibung und der immer näher rückenden Flucht aus dem Osten kommendend in Richtung Westen floh. Im Pfarrhaus in Menz fanden er und seine Geschwister, die mit der Mutter unterwegs waren, ein paar Tage Unterschlupf und ein bisschen Brot und Suppe.

Hinter den Zahlen stehen persönliche Schicksale

75 Jahre später besucht der Junge, der inzwischen ein alter Mann ist und der anonym bleiben möchte, noch einmal Menz und erzählte Pfarrer Mathias Wolf seine Geschichte. Mit der Erlaubnis des alten Mannes erzählte Pfarrer Mathias Wolf am Volkstrauertag zum jährlichen Gedenken diese Geschichte den etwa 30 Besucherinnen und Besuchern auf dem Menzer Friedhof weiter. Sind es doch persönliche Geschichten, die hinter all den Zahlen stehen. 51 Opfer von Krieg und Gewalt liegen in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Menzer Friedhof. Der Bürgermeister der Gemeinde Stechlin, Roy Lepschies, sowie Mitglieder des Ortsbeirates legten dort einen Kranz nieder. Und weil der Menz-Rheinsberger Bläserchor wegen Corona und Quarantäne zum ersten Mal nicht selber spielen konnte, sprangen vier Bläser des Landespolizeiorchesters ein und begleiteten die Gedenkstunde.

Schon öfter waren Zeitzeugen in Menz

Auch für Pfarrer Mathias Wolf, der am 1. August dieses Jahres sein 25-jähriges Dienstjubiläum in Menz beging, war dies ein sehr beeindruckende Begegnung, allerdings nicht die erste dieser Art. „Es waren in der Vergangenheit hin und wieder mal Leute da, die seinerzeit auf der Flucht aus dem Osten für einige Zeit Station in Menz gemacht haben“, sagt Pfarrer Mathias Wolf, der in diesem Jahr auf 25 Jahre Ordination zurückblicken konnte und aus diesem Anlass beim Bischof in Berlin eingeladen war.

Jetzt freut sich Pfarrer Mathias Wolf, der 2022 in den Ruhestand verabschiedet wird, zunächst darüber, dass nach einer rund zweiwöchigen Pause die Sanierungsarbeiten am Menzer Gotteshaus fortgesetzt werden.

Von Bert Wittke