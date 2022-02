Altlüdersdorfer Busunternehmer bringt flotten Reisebus an den Start: Mit der „Flunder“ auf großer Fahrt

Altlüdersdorf

„Ich sag’ immer liebevoll Flunder dazu, meint Sigunde Kühne und deutet mit der Hand hinüber. Was sie als Flunder bezeichnet, steht keine zehn Meter von ihr entfernt, hat die beachtliche Länge von 13 Metern und glänzt golden in der Sonne. Es ist ein Bus, ein Reisebus – und was für einer. „Ein Schmuckstück“, sagt Simon Grunwald und dabei schwingt in der Stimme des 36-Jährigen aus Altlüdersdorf hörbar eine Portion Stolz mit. Zu Recht!

Die „Flunder“ von Simon Grunwald ist ein Vier-Sterne-Bus – modern und komfortabel und mit 50 Sitzplätzen ausgestattet. Quelle: Uwe Halling

Die „Flunder“ ist ein so genannter First Class Bus. Modern und komfortabel. Mit 50 Sitzplätzen. Bequem, seitlich ausfahrbar und die Rückenlehne nach hinten verstellbar. Selbstverständlich ist das Gefährt klimatisiert und mit einer Musikanlage, TV, WC sowie mit einem Kühlschrank und einer Bordküche ausgerüstet. „Einsteigen, losfahren und genießen“, sagt Sigunde Kühne mit einer Begeisterung in der Stimme und einem charmanten Lächeln im Gesicht, als seien alle Plätze des Busses bereits besetzt. Das sind sie momentan noch nicht, doch nicht mehr lange, dann wird Simon Grunwald den Motor anlassen und die Räder des Vier-Sterne-Busses ins Rollen bringen. Und hinter ihm werden vor allem zahlreiche Frauen sitzen, um bei der Saisoneröffnungsfahrt dabei zu sein.

Sigunde Kühne managt alles, was mit den Grunwald-Busreisen zu tun hat: Reiseleitung, Anfragen, Koordination, Vertragsabschlüsse, Programmgestaltung, Marketing, Verkauf, Buchung, professionelle Betreuung der Reisegäste. Quelle: Uwe Halling

„Zum Auftakt am 11. März steht eine Frauentagsfahrt zum Müggelsee auf dem Programm“, erzählt Sigunde Kühne. Sie muss es wissen. Schließlich managt sie im Auftrag von Simon Grundwald alles, was mit den Grunwald-Busreisen zu tun hat: Reiseleitung, Anfragen, Koordination, Vertragsabschlüsse, Programmgestaltung, Marketing, Verkauf, Buchung, professionelle Betreuung der Reisegäste – das Aufgabenfeld ist gewaltig. Doch Sigunde Kühne ist nicht Bange davor. Im Gegenteil! Sie freue sich wahnsinnig darauf, sagt sie und könne kaum erwarten, dass es endlich losgeht.

Viel Erfahrung als Hotelmanagerin

Mit Sigunde Kühne hat sich Busreiseunternehmer Simon Grundwald einen echten Profi an die Seite geholt. Die gebürtige Stralsunderin, die seit 20 Jahren in Gransee lebt, hat zuletzt zehn Jahre lang mit großem Erfolg als geschäftsführende Gesellschafterin das Hotel an der Havel in Oranienburg geführt. Mit dem Unternehmen Grundwald-Busreisen hat die staatlich geprüfte Betriebswirtin mit der Fachrichtung Fremdenverkehr nun eine neue Herausforderung gefunden, in der sie – was ihr sehr wichtig war – selbstständig tätig sein kann.

Simon Grunwald hat 2019 die Prüfung als Verkehrsmeister abgelegt. Quelle: Uwe Halling

Auch Simon Grunwald ist fraglos ein Meister seines Fachs. Der 36-jährige Altlüdersdorfer ist Bus- und Lkw-Fahrer. Hauptberuflich fährt er für die Deutsche Post. 2018, so sagt er, sei er das erste Mal gefragt worden, ob er sich ein eigenes Busunternehmen vorstellen könne. Der leidenschaftliche Kraftfahrer war nicht abgeneigt und hat ein Jahr später bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) die Prüfung als Verkehrsmeister abgelegt. Damit war ein wichtiger Grundstein für die Gründung eines eigenen Busunternehmens gelegt.

Corona führte zu zahlreichen Absagen

Und als schließlich auch die notwendige Finanzierung für den Kauf des Reisebusses positiv entschieden war, funkte Corona dem Jungunternehmer dazwischen. Im Spätsommer des vergangenen Jahres hat Simon Grunwald nun jedoch endlich sein Schmuckstück - die goldene „Flunder“ - gekauft. Zehn Fahrten waren für das gute Stück, das den Wert eines ansehnlichen Einfamilienhauses hat, im zurückliegenden Jahr vorgesehen. Am Ende konnten nur zwei Touren stattfinden, acht mussten coronabedingt abgesagt werden.

Sigunde Kühne und Simon Grunwald freuen sich auf eine Saison voller zufriedener Busreisender. Quelle: Uwe Halling

Doch nun soll endlich alles anders werden. Das nahende Frühjahr wollen Simon Grundwald und Sigunde Kühne zum Auftakt eines erfolgreichen Fahrtenjahres machen. „Ideen für erholsame und erlebnisreiche Touren gibt es genug“, versichert die Managerin. Bereits gebucht werden kann die Fahrt Radeberg-Dresden-Bautzen vom 8. bis 10. April dieses Jahres – unter anderem mit zwei Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel in Radeberg, Theateraufführung im Radeberger Biertheater, Stadtrundfahrt in Dresden, Besuch von Schloss Moritzburg und einer Stadtführung in Bautzen.

Nach elf Jahren Berufserfahrung liebt es Simon Grunwald aus Altlüdersdorf immer noch, hinter dem Lenkrad zu sitzen. Quelle: Uwe Halling

Interessenten können das Busunternehmen von Simon Grundwald auch für eigene und selbst geplante Veranstaltungen buchen. Ganz gleich, ob zum Beispiel Schulklassen unterwegs sein wollen, ob Stadtreisen geplant sind, ob Fans zu einem Fußballspiel fahren wollen oder ob ein Tagesausflug nach Berlin stattfinden soll. Alternativ kann Simon Grundwald bei kleineren Gesellschaften auch mit einem Kleinbus vorfahren, in dem acht Fahrgäste Platz finden.

Vorfreude auf das Erfüllen zahlreicher Reisewünsche

„Wir freuen uns darauf, die unterschiedlichsten Reisewünsche erfüllen zu können“, sagt Sigunde Kühne, die das Busunternehmen des Altlüdersdorfers Simon Grunwald mit Blick auf die Reisegäste gern als „Ihr Zuhause auf Zeit“ bezeichnet und verspricht: „Wir bringen Sie ans Ziel ihrer Wünsche!“ Ein Traum gehe auch für ihn in Erfüllung, wenn er denn endlich seinen Bus mehrfach im Jahr mit möglichst vielen Gästen über die Straßen lenken kann, sagt Simon Grunwald, der nach elf Jahren Berufserfahrung immer noch genauso gern unterwegs ist und am Lenkrad sitzt, wie am ersten Tag.

Interessenten für Busreisen melden sich bei gerne bei Sigunde Kühne unter 03306/2 03 72 49 oder 0174/9 72 06 36..

Von Bert Wittke