Werbung für Urlaub im Norden Oberhavels

Oberhavel

Zum fünften Mal organisiert die Regionale Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel Nord (Regio Nord) die Aktion „48 Stunden Oberhavel“. An dem Wochenende 29. und 30. August können Ausflügler und Einheimische die Region zwischen den Orten Gransee, Stechlin, Fürstenberg und Zehdenick kennenlernen: historische Stadtkerne, bewegende Geschichte, wasserreiche Natur oder alte Gemäuer.

Rundkurse mit Bussen ab Dannenwalde

Wer möchte, kann auf Fontanes Spuren am Stechlinsee wandeln, Sehenswürdigkeiten und Kunstwerke entdecken. Der Ausgangspunkt ist in diesem Jahr Dannenwalde. Am Bahnhof hält der RE 5, deshalb starten von dort die Busse zu einem einen Rundkurs durch die Region. Stationen sind unter anderem Menz, Neuglobsow, Zernikow, Zehdenick, Mildenberg, Fürstenberg, Himmelpfort, Tornow und Bergsdorf. Die Besucher können an verschiedenen Punkten aussteigen und dann mit einem der nächsten Busse weiterfahren.

„Die Region soll noch bekannter werden, neue Besucher in den Norden Oberhavels locken und unsere Region bewerben“, so die Hauptorganisatorin Ulrike Kirsten von der Regio Nord. „Wir möchten zeigen, wie vielfältig und attraktiv die Urlaubsangebote zwischen Gransee, Stechlin, Fürstenberg/ Havel und Zehdenick sind.“

Erstes Treffen am 13. Februar

Nun werden die verschiedenen Angebote gesammelt, mit denen sich Unternehmer, Vereine und Institutionen vorstellen möchten. Am Donnerstag, 13. Februar, treffen sich die Akteure um 19 Uhr im Seehotel Louise in Seilershof.

Außerdem werden wieder Gästeführer gesucht, die in den Bussen am Sonnabend und Sonntag – auch ein Tag ist möglich – mitfahren und den Besuchern auf der Tour über Land, Leute und die einzelnen Haltepunkte Auskunft geben.

Zusammen mit dem Verkehrsverbund Berlin Brandenburg

Die Aktion „48 Stunden Oberhavel“ findet in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) statt, der seit 2011 mit den Ausflügen ins Grüne wirbt. Seitdem wird alle zwei Jahre an zwei Tagen im Spätsommer sowohl für die Gäste aus Berlin als auch für die Bewohner verschiedener Regionen ein besonderes Programm gestaltet.

Im vergangenen Jahr wurde die Aktion abgesagt. Grund waren Bauarbeiten auf der Autobahn, die sich auch auf den Schienenverkehr auswirkten. Weil jedoch etliche Veranstaltungen langfristig geplant waren, arrangierte die Regio Nord aus allen Angeboten ein „Rendezvous mit der Brandenburgischen Seenplatte“.

Von Martina Burghardt