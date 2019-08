Neuglobsow

Die Ruhe und den Ausblick auf den See genießen – daraus wird am Sonnabend nichts. Der Heimatverein Neuglobsow/Dagow lädt nämlich Einwohner und Gäste am 3. August zum Stechlinseefest ein.

Mit einem Beachvolleyballturnier starten die Neuglobsower in den Festtag. Es beginnt um 10 Uhr am Strand. Die Teams wetteifern dann um den Stechlinseepokal.

Wasser-Spiele-Show am Strand

Um 13 Uhr beginnt dort die große Wasser-Spiele-Show. Verschiedene Aktionen im, auf und am See sind vorbereitet. Ebenfalls am Strand präsentiert sich wieder die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) Hennigsdorf, die mit der Hundestaffel anrückt.

Wer schon immer mal das Tauchen ausprobieren wollte, hat dazu am Sonnabendnachmittag Gelegenheit. Die Tauchbasis Stechlinsee bietet Schnuppertauchen für jedermann an.

Versorgung gesichert

Die Mitglieder des Heimatvereins und die Neuglobsower Frauen kümmern sich um die Versorgung der Festgäste. Kühles Bier und Bowle gibt es am Mitropawagen der Stechlinseebahn. Ab 14.30 Uhr werden Kaffee und Kuchen serviert, und zwar sowohl am Badestrand als auch auf dem Festplatz.

Dort startet bereits um 12 Uhr das musikalische Unterhaltungsprogramm. Bernd Köpke, der singende Seemann, wird die Freunde von Schlager und Evergreens erfreuen. Für die jüngsten Festbesucher wird eine Hüpfburg aufgebaut. Wer möchte, kann sich schminken lassen.

Im Glasmuseum kann man sich nicht nur über die Geschichte der Glasmacherkunst am Stechlin informieren, sondern auch dem Glasbläser Rainer Schultrich bei der Arbeit zusehen.

Orgel-Improvisationen in der Kirche

In der Adventskirche Neuglobsow, die tagsüber besichtigt werden kann, findet um 19.30 Uhr ein Orgelkonzert statt. Joachim Thoms (Orgel, Akkordeon, Gesang und Moderation) präsentiert unter dem Titel „,Sahara’-Tango, Jazz, Flamenco“ Orgelimprovisationen, die so wohl noch nicht zu hören waren, dazu Gesangs- und Akkordeon-Sequenzen. Sein Programm lockert er mit kleinen Geschichten auf.

Wer am Abend nicht still sitzen möchte, kann sich auf den Weg ins Festzelt machen. Ab 20.30 Uhr legen die beiden DJs „Socken“ und „MC“ Tanzmusik auf – mit Showeinlage, wie die Ankündigung verspricht.

Händler und Parken

Auf dem Weg zum Badestrand und entlang der Stechlinseestraße sollen tagsüber Marktstände aufgebaut werden, an denen Händler Handwerkliches und Kunstgewerbe anbieten.

Ortsvorsteherin Kerstin Borret hat noch einen Hinweis für die Gäste, die mit dem Auto anreisen: Parken ist nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen erlaubt. Rettungswege sollten frei gehalten und keine Fahrzeuge im Wald abgestellt werden.

Von Martina Burghardt