Amt Gransee: Christina Wolf jetzt auch Standesbeamtin

Gransee

Im Amt Gransee und Gemeinden gibt es nach Merle Beuth, Karin Schröder und Peggy Lefevre nunmehr eine vierte Standesbeamtin. Am Montagabend hat der Amtsausschuss Christina Wolf zur Standesbeamtin bestellt. Der Beschluss fiel einstimmig. „Das ist ein sehr schönes Gefühl und gibt Vertrauen“, sagte die frischgebackene Standesbeamtin am Dienstag.

Für diese Tätigkeit hat Christina Wolf, die in der Amtsverwaltung als stellvertretende Leiterin der Abteilung Ordnung/Kita/Schulen arbeitet, einen zweiwöchigen Lehrgang absolviert. Normalerweise wäre die 34-Jährige dazu nach Bad Salzschlürf (Hessen) gefahren. Aber Corona bedingt fand der Lehrgang online statt. In den ersten beiden März-Wochen hat sie sich täglich von 8 bis 16 Uhr vor den Computer gesetzt und Online-Seminare verfolgt. „Das war gar nicht so langatmig, wie ich befürchtet hatte“, sagt sie. Im Gegenteil! Das Einarbeiten vieler praktischer Beispiele habe die Ausbildung sehr belebt. Zu den beiden schriftlichen Prüfungen habe sie dann aber doch nach Bad Salzschlürf fahren müssen. Alles habe gut geklappt und nun ist Christina Wolf offiziell Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Gransee und Gemeinden. „

Christina Wolf: „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe“

Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe“, sagte die Kraatzerin, die 2009 nach Neulöwenberg gezogen ist, wo die Familie 2013 gebaut hat. Bevor sie die erste Eheschließung vornehme, wolle sie zunächst bei ihren Kolleginnen hospitieren und versuchen, sich das eine oder andere abzuschauen. Sicher werde sie vor ihrem ersten Einsatz an einem der drei Trauorte im Amtsgebiet – Heimatmuseum Gransee, Gut Zernikow oder Meseberg – Lampenfieber haben. Aber sie könne Aufregung auch ganz gut überspielen“, sagt die 34-Jährige lächelnd.

Christina Wolf selbst hat 2013 in Liebenberg geheiratet und dort, wie sie sagt, eine sehr gute und angenehme Standesbeamtin erlebt. Eine solche möchte die Mutter zweier Kinder – Thore (drei Jahre) und Lasse (sechs Jahre), künftig auch sein.

Von Bert Wittke