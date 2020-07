Stechlin/Dagow

Die Gemeinde Stechlin soll in den nächsten Jahren wachsen. Deshalb wird einerseits ein Projekt zum Bau von Ferienhäusern verfolgt (MAZ berichtete). Andererseits wird Wohnungsbau für vorrangig Einheimische angestrebt. Dabei steht der kleinste Ortsteil Dagow mit aktuell 126 Einwohnern im Fokus. Die Plangebiete befinden sich nördlich und südlich des Feldweges. Über den Stand der Dinge wurde in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung informiert. Das übernahm Christian Tutsch, in der Granseer Amtsverwaltung zuständig für Stadtplanung.

Die betreffenden Grundstücke am Feldweg sind im Flächennutzungsplan als Erholungsfläche orange markiert. Für die Gemeindegrundstücke südlich des Feldweges wird eine Änderung in Wohnbaufläche erforderlich. Entscheidungshoheit hat hier der Amtsausschuss. Quelle: Gemeindeverwaltung

Die Ferienhaussiedlung ist auf einem Privatgrundstück geplant, das schon zu DDR-Zeiten mit etwa 20 Bungalows bebaut und für die Naherholung genutzt wurde. Nach 1990 allerdings verfielen die Gebäude, Wald überwuchert inzwischen die Ruinen. Bereits vor Jahren sei aus der Gemeindevertretung der Wunsch an die Amtsverwaltung herangetragen worden, das Gelände neu zu entwickeln und so die Ruinen samt Gefahrenpotenzial loszuwerden. Bereits der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2002 weise die betreffenden Grundstücke (orange) als Erholungsflächen aus. Im 2006 beschlossenen Entwicklungskonzept Stechlin 2015 werde das Ziel genannt und ebenso in der Erholungsentwicklungskonzeption für den Ortsteil Neuglobsow/ Dagow, beschlossen im Juni 2013. Um den Status des Ortes als staatlich anerkannter Erholungsort zu sichern, sollen in dem Ort „mindestens 100 Betten in Beherbergungseinrichtungen wie in Hotels, Gasthöfen, kleineren Beherbergungseinrichtungen und Privatzimmern zur Verfügung stehen“. „Im Bereich der früheren Ferienhaussiedlung nördlich der sogenannten Pferdewiese soll mit den Eigentümern ein Konzept zur Errichtung einer zeitgemäßen Ferienhausanlage entwickelt werden“, heißt es dann bereits im „Entwicklungskonzept Stechlin 2019+“, wobei die Gemeindevertretung den Beschluss über Ziele und Maßnahmen am 5. Dezember 2018 fasste. Ausdrücklich soll das Gebiet nicht als Wohnbauflächen entwickelt werden. Denn das bis 2029 in Stechlin zur Verfügung stehende Wohnbaupotenzial soll für gemeindeeigene Flächen reserviert bleiben. Laut Einwohnerschlüssel der Landesvorgabe ergeben sich rechnerisch ziemlich genau 1,2 Hektar.

Das Plangebiet für die Ferienhaussiedlung (grün) und die gemeindeeigene Wohnbaufläche (gelb). Die blauen Felder markieren jene Privatgrundstücke, die eigentlich zu 90 Prozent an den Kosten zum Ausbau des Feldweges als Erschließungsstraße beteiligt worden wären, für deren Beiträge jedoch der Vorhabenträger der Ferienhaussiedlung erklärtermaßen über einen privatrechtlichen Vertrag aufkommen will. Obwohl als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet, befindet sich die Straßenfläche aktuell noch in Privatbesitz. Quelle: Gemeindeverwaltung

Die lange Jahre von der Politik erhoffte Investitionsbereitschaft der Privateigentümer und ein obendrein positiver Bescheid der Raumordnungsbehörde führten am 5. Dezember 2018 zum Beschluss, einen Bebauungsplan aufzustellen. Die Offenlage des Vorentwurfs in Form einer Bürgerversammlung Ende Februar 2019 ging an den meisten Dagowern vorbei, denn es gab keine Stellungnahmen. Waren anfänglich noch 26 Parzellen und Wochenendhäuser auf einer Fläche von 1,6 Hektarn angestrebt, so wurde der Plan im Zuge des Beteiligungsverfahrens von Behörden abgespeckt. Das hatte vor allem die Forstbehörde erwirkt, denn der Voreigentümer hatte die Fläche zu Wald erklären lassen. Laut Entwurfsstand vom März dieses Jahres sollen 5700 Quadratmeter Wald erhalten bleiben, noch knapp 7900 Quadratmeter sollen den Waldstatus wieder verlieren. Die Sondernutzungsfläche wird um 0,6 auf einen Hektar reduziert, wobei nun 19 Parzellen für Wochenendhäuser vorgeschlagen werden. Die Häuser dürfen mit Terrasse bis zu 20 Prozent der im Schnitt 600 Quadratmeter großen Parzellen belegen und zwei Vollgeschosse haben. Nächster Verfahrensschritt ist die Vorlage des von der Naturschutzbehörde eingeforderten Umweltberichtes, mit dem bis zum April 2021 gerechnet wird.

Die Ferienhaussiedlung nach dem Planungsstand von Ende März 2020. Die roten Rechtecke markieren die noch vorhandenen Bungalows aus dem Altlastenbestand. Quelle: Gemeindeverwaltung

Angesichts einer Liste mit 50 Unterschriften gegen den Umfang dieses Projektes vom März dieses Jahres bot die Erbengemeinschaft unter Beifall an, in einen Dialog mit den Gegnern einzutreten. Andererseits machte der beauftragte Planer klar, dass nach dem bereits erwähnten Aufstellungsbeschluss natürlich ein gewisser Vertrauensschutz bestehen muss und nicht gänzlich umgesteuert werden kann.

Die Freude über die Dialogbereitschaft der Eigentümer wurde allerdings überschattet von der Überraschung der zahlreich erschienenen Dagower über das zusätzliche Wohnungsbauprojekt gleich gegenüber der geplanten Feriensiedlung. Außerdem zeigte sich Einwohnerin Martina Bauchrowitz im MAZ-Gespräch sehr entsetzt und besorgt darüber, dass ausgerechnet im kleinsten Ortsteil das gesamte Wohnungsbaupotenzial der Gemeinde Stechlin zusammengezogen werden soll.

Alarmierte Dagower während eines kürzlichen Ortstermins auf dem Feldweg. Quelle: Helge Treichel

Ursprünglich nämlich sollte die nach aktuellem Landesentwicklungsplan in der Gemeinde Stechlin zulässige Wohnungsbaufläche von 12 045 Quadratmetern auf die Ortsteile verteilt werden. Menz käme demnach auf 5365 Quadratmeter, Neuglobsow/ Dagow auf 3700 Quadratmeter und Dollgow auf 2980 Quadratmeter. Doch auf Vorschlag der Amtsverwaltung soll das gesamte Potenzial in einem Projekt gebündelt werden, 15 Parzellen sind geplant. „Das spart Kapazitäten und bündelt Ressourcen“, begründet Bau-Fachbereichsleiter Nico Zehmke im MAZ-Gespräch. Denn der Planungsaufwand sei unabhängig von der Flächengröße jeweils gleich hoch. Dass die Dagower Pferdekoppel auserkoren wurde, liege aus zweierlei Hinsicht nahe. „Die Gemeinde verfügt über keine andere eigene Fläche, die zeitnah entwickelt werden kann“, so Zehmke. Andererseits lasse sich bei der Erschließung der Ferienhaussiedlung eine Synergie nutzen, insbesondere beim erforderlichen Ausbau des Feldweges als Zufahrt. Für die vorhandenen Wohngrundstückseigentümer, die sonst zu 90 Prozent an den Baukosten beteiligt würden, wolle der Ferienhausinvestor über einen privatrechtlichen Vertrag die Kosten tragen.

Den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan mit dem Planungsziel Wohnen will die Amtsverwaltung nun für September 2020 vorbereiten. In einer nachfolgenden Sitzung soll dann der Beschlussvorschlag zum „Einheimischenmodell Stechlin“ vorgelegt werden – nach Granseer Vorbild und mit dem Ziel, bereits Ortsansässige sowie hier beruflich und ehrenamtlich Tätige bevorzugt und nach sozialen Kriterien zu bedienen.

Hinweisschild am Feldweg in Dagow. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel