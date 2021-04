Amt Gransee und Gemeinden: Alle Kitas in den Sommerferien geöffnet

Gransee

Bislang sind einige Kindertagesstätten aus dem Bereich des Amtes Gransee und Gemeinden während der Sommerferien zeitweilig geschlossen worden. Konkret betraf dies die Kitas „Zwergenland“ und „Bärenwald“ in Gransee sowie die Kita „Zwergenland“ in Altlüdersdorf und die Horteinrichtung „Hufeisenlids“ in Gransee. Nachdem in den Jahren 2004 und 2005 die Kindertagesstätten der Stadt Gransee für jeweils zehn Tage geschlossen worden waren und damit gute Erfahrungen gemacht wurden, hatte der Amtsausschuss im August 2005 beschlossen, diese Regelung auch künftig beizubehalten. Allerdings galt die Regelung, dass bei 25 Kindern, die während der Schließzeit für eine Betreuung angemeldet werden, von der Schließung Abstand zu nehmen ist.

Auch die Kita „Bärenwald“ in Gransee soll künftig während der Sommerferien durchgängig geöffnet sein. Quelle: Uwe Halling

In der Kita „Zwergenland“ zeichnete sich bereits zum Ende des Jahres 2019 ab, dass aufgrund der Anmeldungen eine Schließung im Sommer 2020 nicht machbar sein wird. Das wurde durch die Corona-Pandemie später noch zusätzlich untermauert. „Es ist unsere Absicht, die Eltern damit zu entlasten“, sagt Christina Wolf, stellvertretende Leiterin der Abteilung Ordnung/Kita/Schulen in der Granseer Amtsverwaltung. Viele von ihnen hätten zu Beginn der Pandemie, als die Kitas geschlossen waren, bereits mehrere Wochen Urlaub nehmen müssen, um ihre Kinder daheim zu betreuen. Folglich war im vorigen Jahr kurzfristig entschieden worden, von den Schließzeiten Abstand zu nehmen. Die große Mehrheit der Eltern hatte diese Entscheidung sehr begrüßt. In den kommenden Jahren wird es Eltern aufgrund der neuen Regelung auch möglich sein, außerhalb der Saison wegzufahren, weil sie ihre Urlaubszeit nicht dafür aufwenden müssen, um Kitaschließzeiten zu überbrücken.

Schon jetzt mehr als 25 Betreuungswünsche für den Sommer

Und in diesem Jahr zeichnet sich eine ganz ähnliche Entwicklung ab. Für 2021, so heißt es, würden bereits deutlich mehr als 25 Betreuungswünsche vorliegen. Für die Kita „Zwergenland“ seien es bereits 34.

Darüber hinaus, so unterstreicht Christina Wolf, sei in den vergangenen Jahren die Auslastungsquote gerade in den Sommerferien deutlich gestiegen. Folglich könnten zusätzliche Kinder aus anderen Einrichtungen nicht ohne weiteres betreut werden. Und Prognosen besagen, dass die 100-prozentige Auslastung der Kitas „Bärenwald“ und „Zwergenland“ auch in den kommenden Jahren anhalten wird. Nicht umsonst wird gerade in der Straße des Friedens ein modernes neues „Zwergenland“ gebaut, mit dem die Betreuungskapazität in Gransee deutlich steigt.

Und schließlich darf auch nicht außer acht gelassen werden, dass es infolge der Corona-Pandemie derzeit überhaupt nicht möglich ist, Kinder zeitweilig in anderen Einrichtungen betreuen zu lassen, um das Risiko einer Verbreitung des Corona-Virus so gering wie möglich zu halten.

Gleichbehandlung aller Kitas im Amtsgebiet

Und Christina Wolf macht noch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam: Mit der Abschaffung der Kia-Schließzeiten während der Sommerferien werde zugleich auch etwas für die Gleichbehandlung der Kindertagesstätten innerhalb des Amtes Gransee und Gemeinden getan. So habe es in den Kitas „Henriettes Schneckenhäuschen“ in Menz und „Wiesenknirpse“ in Schönermark bislang keine Schließzeiten während der Sommerferien gegeben. Künftig wären also alle Kitas im Amtsgebiet diesbezüglich gleichgestellt.Mit der Aufhebung der Schließzeiten wird es in Zukunft zudem möglich sein, in allen Betreuungseinrichtungen eine zeitnahe Eingewöhnungszeit für Mädchen und Jungen in der Kita zu gewährleisten, in der sie später dauerhaft betreut werden sollen.

Schnell auf die Wünsche der Eltern reagiert

„Wir haben die Beschlussvorlage für die Aufhebung der Schließzeiten in den Kindertagesstätten im Vorfeld mit den Kita-Ausschüssen der einzelnen Betreuungseinrichtungen durchgesprochen“, sagt Christina Wolf. Und überall sei man auf breite Zustimmung gestoßen. „Das Problem der Schließzeiten ist gerade in jüngster Vergangenheit, da die Corona-Pandemie dir Situation verschärft hat, mehrfach an uns herangetragen worden“, sagt Wolfgang Schwericke. Er freue sich, so der Leiter des Fachbereiches II der Amtsverwaltung in Gransee, dass man schnell auf die Wünsche der Eltern habe reagieren können. Kinderbetreuung sei immer ein sehr sensibeles Thema, bei dem es wichtig sei, mit den Eltern in ständigem Kontakt zu bleiben. Das sei gut und vor allem mit einem Ergebnis gelungen, mit dem sowohl die Kinder, Eltern und auch Erzieher zufrieden sein können.

Von Bert Wittke