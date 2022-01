Amt Gransee und Gemeinden: Eltern von Abc-Schützen sind gefragt

Gransee/Menz

Am 22. August dieses Jahres beginnt auch im Amt Gransee und Gemeinden für die Schulanfänger ein neuer aufregender Lebensabschnitt, der zumeist mit Freude und Spannung von allen Beteiligten erwartet wird.

Schulpflicht besteht dann für alle Kinder, die bis zum 30. September 2022 das sechste Lebensjahr vollendet haben beziehungsweise die vom Schulbesuch für das Schuljahr 2021/2022 zurückgestellt wurden. Mädchen und Jungen, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2022 das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag der Eltern beziehungsweise der Personensorgeberechtigten ebenfalls in der Stadtschule Gransee aufgenommen.

Anmeldung in der Stadtschule Gransee

In der Stadtschule in Gransee ist die Anmeldung der Schulanfänger in der Zeit vom 31. Januar bis zum 2. Februar 2022 an nachfolgenden Tagen sowie nach telefonischer Vereinbarung bei der Schulsekretärin Margitta Jeschke, Telefon: 03306/ 75 13 31, möglich: am Montag, 31. Januar 2022, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr; am Dienstag, 1. Februar 2022, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 2. Februar, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Anmeldung in der in der Theodor-Fontane-Schule in Menz

In der Theodor-Fontane-Schule in Menz ist die Anmeldung der künftigen Schulanfänger in der Zeit vom 10. Januar bis 12. Januar 2022 an nachfolgenden Tagen sowie nach telefonischer Vereinbarung bei der Schulsekretärin Ramona Aßmann, Telefon: 03306/ 75 13 41, möglich: am Montag, 10. Januar 2022, in der Zeit von 8 bius 15 Uhr; am Dienstag, 11. Januar 2022, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr und am Mittwoch, 12. Januar 2022, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr.

Bitte auch die Kinder mitbringen!

Zur Schulanmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes und die Teilnahmebescheinigung zur Sprachstandsfeststellung sowie der Impfausweis mitzubringen. Gegebenenfalls kann auch eine Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs oder eine Teilnahmebestätigung an einer sprachtherapeutischen Behandlung vorgelegt werden. Es wird darum gebeten, am gewählten Anmeldetag auch das Kind in der Schule vorzustellen.

Weitere Informationen zur Schulanmeldung und zu den Schulbezirken geben die Mitarbeiter der Abteilung Ordnung/Kita/Schulen des Amtes Gransee und Gemeinden, Telefon: 03306/75 13 08 oder 03306/ 75 13 02).

Von Bert Wittke