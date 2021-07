Amtsdirektor Frank Stege: Mit dem Auto nach Italien

Gransee

Am Donnerstag vergangener Woche hat sich Frank Stege hinters Steuer seines Autos gesetzt und ist mit seiner Frau und zwei Kindern in Richtung Italien aufgebrochen. Ziel der Urlaubstour ist das Örtchen Toscolano-Maderno am Gardasee. Damit die Fahrt nicht so lang wird, soll auf der Hinfahrt ein Zwischenstopp in der Nähe von München eingelegt werden. Auf der Rücktour ist eine Übernachtung im Allgäu vorgesehen. Neun Tage Berge, Wasser und mediterranes Flair genießen – so laute die Devise, sagt der Direktor des Amtes Gransee und Gemeinden.

Die restlichen eineinhalb Wochen Urlaub werden im heimischen Garten verbracht. Da gebe es schließlich immer etwas zu tun, sagt Frank Stege. Aber Vorsicht! Voriges Jahr musste der 60-Jährige dort eine schmerzhafte Erfahrung machen. Er fiel beim Arbeiten vom Dach und brach sich drei Rippen. Deshalb wird er dieses Mal am Boden bleiben und vor allem ein paar Pflanzarbeiten erledigen.

Von Bert Wittke