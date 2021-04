Amtshaushalt: Bildung, Kita und Feuerwehren im Mittelpunkt

Gransee

Kitabetreuung, Bildung und die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren sind den Mitgliedern des Granseer Amtsausschusses auch weiterhin ganz besonders wichtig. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums am Montagabend, als es um die Verabschiedung des Amtshaushaltes für das laufende Jahr ging, sehr deutlich. Der überwiegende Teil aller für 2021 geplanten Investitionen entfällt auf diese Bereiche.

Investitionen für rund 2,5 Millionen Euro geplant

„Das Amt Gransee und Gemeinden plant in diesem Jahr Investitionen in einem Umfang von rund 2,5 Millionen Euro“, sagt Nico Zehmke. Davon, so der Leiter des Fachbereiches I /Finanzen/Bauen/Liegenschaften) der Granseer Amtsverwaltung, werden rund 1,7 Millionen Euro über Fördermittel abgedeckt. Für das verbleibende Investitionsdefizit in Höhe von 765 000 Euro nimmt das Amt Gransee und Gemeinden einen Kredit über 400 000 Euro auf, der Rest wird aus dem eigenen Finanzmittelbestand gedeckt.

Löwenanteil entfällt auf den Kita-Bereich

Der Löwenanteil der Investitionen für 2021 entfällt auf den Kita-Bereich. Allein 1,3 Millionen Euro sind der jährliche Anteil am über fünf Millionen Euro teuren Neubau der Kita „Zwergenland“ in der Straße des Friedens in Gransee. Die Kita soll bekanntlich dieses Jahr eingeweiht werden und den Betreuungsbetrieb aufnehmen. Weitere 300 000 Euro sind eingeplant, um die „Zwergenland“-Filiale in Altlüdersdorf zu erweitern und umfassend zu modernisieren.

Bildungsoffensive wird fortgesetzt

Auch die Bildungsoffensive wird das Amt Gransee und Gemeinden weiter fortsetzen. Diesbezüglich sind an der Stadtschule Gransee dieses Jahr Investitionen in einem Umfang von knapp 80 000 Euro geplant. Die Grundschule in Menz wird in diesem Zusammenhang knapp 50 000 Euro erhalten. Und für die Werner-von-Siemens-Oberschule sind im Amtshaushalt rund 82 000 Euro vorgesehen.

Drei neue Tanklöschfahrzeuge

Als Träger des Brandschutzes bleibt für das Amt Gransee auch die Ausstattung und Modernisierung der freiwilligen Feuerwehren eine Schwerpunktaufgabe. Allein dieses Jahr steht die Anschaffung von drei modernen Tanklöschfahrzeugen auf der Tagesordnung. In den Genuss neuer Fahrzeuge, die aus Förder- und Eigenmitteln finanziert werden, sollen die Wehren in Meseberg, Großwoltersdorf und Sonneberg kommen. „Gleich drei neue Fahrzeuge für die Feuerwehren anzuschaffen, ist sicher ein ehrgeiziges Vorhaben und nicht mal einfach so aus dem Ärmel zu schütteln“, sagt Nico Zehmke. Aber der Brandschutz dürfe nicht vernachlässigt werden. Schließlich gehe es in dieem Bereich immer auch um Menschenleben.

Attraktiven Lebensstandard erhalten

„Kinderbetreuung, Bildung, Ordnung und Sicherheit gehören ebenso zu einer entwickelten und leistungsfähigen Infrastruktur, wie etwa Wohnungsbau“, sagt Nico Zehmke, der die Prioritätensetzung der Amtsausschussmitglieder gut nachvollziehen kann. „All die geplanten Investitionen zielen letztlich darauf ab, innerhalb des Amtes einen attraktiven Lebensstandard zu erhalten“, sagt Nico Zehmke.

In den vergangenen 25 Jahren, so der Fachbereichsleiter, sei viel in Straßen und Wege investiert worden, was auch notwendig war. Inzwischen besitze fast jedes Dorf mindestens eine neue Anbindung, weshalb es in seinen Augen vollkommen vernünftig sei, die Investitionsschwerpunkte inzwischen anders zu setzen. Und nicht zuletzt habe auch Corona zum Beispiel eine Aktie daran, dass die Bildung zu einem Bereich geworden ist, in den vorrangig investiert werden muss.

Von Bert Wittke