An zwei Abenden Sommertheater in Gransee

Gransee

Das Sommertheater findet auch 2021 in Gransee statt – und zwar an zwei Abenden. Das letzte Jahr war kein leichtes für alle Künstler und Veranstalter. Auch die Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg, die 31 Mitgliedsstädte und das „theater 89“ wurden vor neue verantwortungs- und fantasievolle Aufgaben gestellt. Umso größer ist die Freude, im Jahr 2021 weiterhin das Sommertheater unter den möglichen pandemiebedingten Auflagen durchführen zu können. Und etwas zu feiern gibt es dieses Jahr auch: Bereits zehn Jahre Kooperation der Arbeitsgemeinschaft mit dem „theater 89“ und damit die zehnte gemeinsame Tour durch Brandenburgs historische Altstädte. Das diesjährige Stück „Tand, Tand ist das Gebild von Menschenhand“ von „theater 89“ basiert auf der Ballade „Die Brück’ am Tay“ von Theodor Fontane. In der Ballade treffen drei Naturkatastrophen in Form von Hexen aufeinander, die mit einem Fluch eine Eisenbahnbrücke über dem Fluss Tay in Schottland zum Einsturz brachten, die zur Zeit der Industrialisierung unter enormem Aufwand erbaut wurde.

90 Karten pro Aufführung verfügbar

Die Sommertheater-Tournee 2021 durch 15 historische Stadtkerne wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Das auch in Gransee sehr beliebte Sommertheater wird in diesem Jahr zweimal aufgeführt. Am 12. und am 13. August jeweils um 18 Uhr finden die Aufführungen im Hof des Klosters Gransee statt. Die Karten können ausschließlich im Vorverkauf für zwölf Euro (ab 18 Jahren) erworben werden. Dort sind die Kontaktdaten zu hinterlassen. Besucher unter 18 Jahren sind mit anzumelden, diese erhalten eine Freikarte. Über eine Abendkasse wird je nach weiterem Verlauf der Pandemie kurzfristig entschieden. Aufgrund der bislang einzuhaltenden Abstände werden maximal 90 Karten je Aufführung verkauft. Die Karten sind im Amt Gransee und Gemeinden, Abteilung Kommunikation/Kommunales, Baustraße 56, zu den Öffnungszeiten erhältlich.

Eigene Sitzgelegenheiten können mitgebracht werden

eder Besucher muss beim Kartenkauf Namen, Anschrift und Telefonnummer hinterlassen, um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten Covid-19-Falles unter Gästen zu ermöglichen. Die Daten werden 14 Tage nach der Aufführung vernichtet. Eigene Sitzmöglichkeiten können zur Veranstaltung mitgebracht werden. Grundsätzlich ist ein Abstand von mindestens 1,50 Meter auf dem gesamten Gelände einzuhalten.

Von Bert Wittke