Aqua Zehdenick: Jubiläum ohne Festveranstaltung

Zehdenick

Die Aqua Zehdenick GmbH feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Sie wird 30 Jahre alt. Es war der 12. April 1991, als die Aqua Zehdenick, Strukturentwicklungsgesellschaft für Arbeit und Qualifizierung mbH, notariell beurkundet wurde. Damit wurde der Grundstein für eine langjährige, erfolgreiche Tätigkeit des Unternehmens im Norden des Landkreises Oberhavel gelegt.

Ein 30-jähriges Betriebsjubiläum steht für eine hohe Verbundenheit mit der Region, den Willen sich den über die Jahrzehnte ständig ändernden Rahmenbedingungen stetig anzupassen, um arbeitslos gewordenen Menschen eine befristete Perspektive zu geben. Der 30. Geburtstag der Aqua Zehdenick GmbH steht zugleich auch „für Vertrauen, Motivation und ein Mitarbeiterteam, das es verstanden hat, sich vielen Unwegsamkeiten situationsgerecht anzupassen“, sagt Martina Dahlenburg. „Über die Jahre hinweg, so die Geschäftsführerin der Aqua Zehdenick GmbH weiter, „haben wir uns als Arbeitsfördergesellschaft, Bildungsträger, Sozialpartner und Unternehmer stetig weiterentwickelt, so dass wir heute als ein zuverlässiger, kompetenter und kommunaler Dienstleister anerkannt sind.“

Der heutige Sitz der Aqua Zehdenick GmbH in der Verlängerten Ackerstraße in Zehdenick (l.). Rechts daneben das Lehmhaus, wo die Aqua zuvor zu finden war. Das Lehmhaus ist gegenwärtig an einen Verein verpachtet. Quelle: Aqua Zehdenick GmbH

In zahlreichen Projekten habe die Aqua als zertifiziertes Unternehmen in all den Jahren etwa 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine sinnvolle Beschäftigung gebracht beziehungsweise qualifiziert. Dabei hätten hoch qualifizierte Ausbildern den Leuten fachliche Anleitung gegeben und sie bei ihren Tätigkeiten umfassend und kompetent betreut. „Die Möglichkeit zu zeigen, wie regionalisierte Arbeitsmarktpolitik wirtschaftsnah und effizient betrieben werden kann und wie sich in der Praxis Unternehmerschaft, Verwaltungen und Arbeitsförderung zusammen und miteinander um Strukturentwicklung bemühen, wurde in den letzten Jahren erfolgreich angewandt“, unterstreicht Martina Dahlenburg. So sei unter anderem die Entwicklung der Altindustriefläche in Zehdenick und der Gutsanlage in Zernikow vorangetrieben worden.

Die Aqua Zehdenick GmbH ist für viele Kommunen in der Region bei den verschiedensten anfallenden Arbeiten als Dienstleister im Einsatz. Quelle: Aqua Zehdenick GmbH

Auch in der Zukunft wolle die Aqua Zehdenick GmbH mit all ihren gewonnenen Erfahrungen im Norden des Landkreises Oberhavel als kommunaler Dienstleister zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, diesen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte begehen zu können und bedanken uns für die jahrelange gute Zusammenarbeit bei unseren Gesellschaftern, dem Beirat, Kooperationspartnern und Kunden, Unternehmen, Institutionen, Behörden und ganz besonders bei unseren Mitarbeitern“, sagt Geschäftsführerin Martina Dahlenburg. Coronabedingt muss leider auf eine Festveranstaltung am 1. Juni, dem Tag, an dem die Aqua vor 30 Jahren ihre Tätigkeit aufnahm, verzichtet werden.

Von Bert Wittke