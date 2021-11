Attraktionen des Nordens auf 54 Seiten verpackt

Himmelpfort

Kanufahren in Fürstenberg, übernachten in Zehdenick, campen in Tornow – diese drei Möglichkeiten sind nur ein minimaler Ausschnitt aus dem riesigen touristischen Angebot im neuen Urlaubsplaner für die Mecklenburgische und Brandenburgische Seenplatte. „Einfach guter Urlaub“ – so ist die aufgeräumte Ausgabe des seit 13 Jahren erscheinenden Katalogs betitelt. „Eine neue Generation des Planers“, sagt Olaf Bechert, Geschäftsführer der Regio Nord für das Mittelzentrum im Norden Oberhavels. In den vergangenen Monaten steckte sein Team die Köpfe zusammen, um dem Printprodukt eine neue Optik zu verleihen und es mit schicken Bildern und fluffigen Texten anzureichern. Das bisherige Layout war in den vergangenen sechs Jahren verwendet worden. Für Ulrike Kirsten, Kerstin Tammer und Susen Liepner von der Regio Nord war es an der Zeit, einen Cut zu machen und ein neues Layout zu konzipieren.

Katalog besteht ersten Test

Den ersten Check bestand der Katalog auf der Messe in Erfurt bereits. Olaf Bechert: „Es wurde von den Messebesuchern fleißig zugegriffen. Der Blickfang war die Titelzeile ‚Einfach guter Urlaub‘.“ Kerstin Tammer von der Touristinfo in Fürstenberg betreute den Stand, auch Olaf Bechert war vor Ort: „Ich bin froh, mit der neuen Broschüre Werbung für unsere Region machen zu können. Die Ausgabe ist frischer und familienfreundlicher. Es macht Spaß, die Inhalte zu lesen und die Bilder anzusehen. Als einen großen Vorteil sehe ich – und darauf hatte ich großen Wert gelegt – die gleich auf der ersten Innenseite ausklappbare Karte von der Region, die wir vertreten. So kann man den Interessiert gleich zeigen, über welche Region wir sprechen.“ Berücksichtigt ist der Trend zum Camping und Caravaning, der offensichtlich den Floßfahrten den Rang ablief. Ausflugsempfehlungen, Angeltipps, Wanderziele, Radstrecken, Lokalitäten, Unterkünfte. Bademöglichkeiten ... sind auf den 54 Seiten abgebildet. Unter den Anbietern befinden sich, so Kerstin Tammer, viele Wiederholungstäter, aber nicht nur. Auch neue seien dabei.

So sieht der Katalog aus. Quelle: Stefan Blumberg

Ursprünglichkeit im Mittelpunkt

Susen Liepner war insbesondere für die technische Umsetzung verantwortlich. „Der Katalog ist auch ein Produkt der Empathie, die wir gegenüber unseren Gästen gezeigt haben. Deren Wünsche wurden mit eingearbeitet“, sagt die Mitarbeiterin der Touristinfo in Neuglobsow. „Wir haben sehr viel wert auf die Ursprünglichkeit unserer Region gelegt. Es gibt hier klares Wasser, frische Luft, Naturparke – die Gäste sind überwältigt von dem, was sie hier in der Region vorfinden.“ Das zeigt sich im Katalog: ganzseitige Naturbilder mit kurzen Zitaten ziehen sich durch das Produkt („Es gibt viele Wege zum Glück, einer davon ist campen.“).

Entschleunigung ist gewünscht

Frank Stege ist derzeit Vorsitzender des Kooperationsrates des Mittelzentrums Gransee/Zehdenick/Fürstenberg. „Das Team der Regio Nord ist eine schlagkräftige Truppe. Es ist das Marketinginstrument für die Region, für das wir jährlich 400 000 bis 600 000 Euro ausgeben. Ein Teil davon ging in die Produktion des Katalogs, der allerdings auch von den Anbietern mitfinanziert wurde. Als Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland kennt er sich bestens mit den Urlauberthemen aus. „Die Gäste wollen die Entschleunigung, sie wollen die Region erleben, ertasten, erschmecken – mit dem Katalog haben sie dafür einen sehr guten Begleiter.“

Kuno Lomas arbeitete mit an der neuesten Ausgabe. Quelle: Stefan Blumberg

Illustriert von Kuno Lomas

15 000 Stück wurden gedruckt. Die sollen bei Messen, aber auch in den Touristinfos in Fürstenberg/Havel, Neuglobsow und Zehdenick sowie touristischen Anbietern ausliegen. Dass der Katalog direkt vor Ort seine Abnehmer finden wird, davon ist auszugehen. Denn das Interesse für die Region ist stark. „In den letzten Jahren befanden wir uns wie im Rausch – die Zahlen stiegen permanent leicht. Auch in den Corona-Lücken brummte das Geschäft. Frank Stege spricht für das Tourismusverbandsgebiet von „einer gesunden Entwicklung“ und dass „das Ruppiner Seenland voll war“.

Mitgearbeitet hat an der Broschüre auch der Zehdenicker Künstler Kuno Lomas. Er bebilderte die einzelnen Themen mit kleinen Zeichnungen.

Von Stefan Blumberg