Auf Gut Zernikow gibt es noch Rittersleut’.

„Es ist gut so, dass hier in der Region so verantwortungsbewusst und umsichtig mit dem Thema Corona umgegangen wird“, sagt Frank Berliner. Der junge Mann heißt nicht so – er kommt auch tatsächlich aus der Hauptstadt – aus Berlin-Reinickendorf. Anzutreffen ist er jedoch auch oft in Zernikow. Das Gut dort ist so etwas wie die zweite Heimat für ihn geworden. Dort führt er die Gutswache Zernikow an. Dabei handelt es sich um einen Mittelalterverein, der regelmäßig vor Ort ist. „Wir versammeln uns hier alle 14 Tage“, klärt Frank Berliner auf und fügt hinzu: „Immer wieder sonntags in der Zeit von 12 bis 15 Uhr.“ Wobei es durchaus auch schon mal später werden kann mit dem Feierabend. Das hänge immer ganz davon ab, was sich die Truppe vorgenommen hat und welche wichtigen Arbeiten anstehen. Denn die Rittersleute „reiten“ nicht nur zu ihrem Vergnügen auf Gut Zernikow ein.

Frank Berliner, Chef der Gutswache, übt sich im Bogenschießen. Einige seiner Rittersleute schauen beeindruckt zu. Quelle: Uwe Halling

Auch wenn es für Außenstehende auf den ersten Blick vielleicht danach aussieht. Nahkampf in Ritterrüstung mit Schwert und Schild oder das Bogenschießen wollen schon regelmäßig trainiert werden, damit bei den Schauvorführungen, von denen es bei diversen Mittelalterfesten für gewöhnlich eine ganze Menge gibt, auch alles wie am Schnürchen klappt und möglichst echt ausschaut. „Da muss jeder Stoß und Hieb sitzen“, sagt Frank Berliner. Nicht nur, damit es schön wirkt, sondern auch, um Verletzungen zu vermeiden. Denn anders als Mittelalter, treten diese Ritter nicht an, um sich gegenseitig aufs Kreuz zu legen, sondern um bei den Leuten die Erinnerung an diese Zeit wachzuhalten.

Brandenburg hat eine tolle Mittelaltergeschichte

„Man muss sie mögen“, sagt Frank Berliner und spielt damit auf die Epoche des Mittelalters an. Er selbst, so versichert er, habe ein großes persönliches Interesse an Geschichte und gebe hin und wieder an Schulen auch Unterricht zu dieser Zeit. „Ich finde es sehr schade“, so Frank Berliner, „dass heute im Unterricht oftmals nur noch Daten und Zahlen eingebläut werden und der praktische Bezug zu der Zeit oft völlig fehlt.“ Vor allem die brandenburgische Mittelalterzeit werde viel zu sehr vernachlässigt. „Dabei hat Brandenburg eine tolle Mittelaltergeschichte. Ich bin jedenfalls vollkommen fasziniert davon“, so der wackere Rittersmann aus Berlin.

Die Arbeit an der mittelalterlichen Wurfmaschine ist nicht so einfach, denn es gibt keinerlei Baupläne und die Balliste auf Gut Zernikow wiegt immerhin ungefähr eine Tonne. Quelle: Uwe Halling

Das Gut Zernikow, so unterstreicht Frank Berliner ganz dick, sei ein absoluter Glücksfall für ihn und seine Mitstreiter. Besonders schön finde er es, dass man dort die Chance bekommen habe, die alte Schmiede wieder zu beleben. Und sie werde tatsächlich auch gebraucht und genutzt. Zum Beispiel wenn es darum geht, eine mittelalterliche Balliste, die nachgebaut auf einer Lafette ruht, zu warten oder auch mal grundlegend wieder auf Vordermann zu bringen. Die Wurfmaschine haben Frank Berliner und seine Mitstreiter nach Zernikow geschafft, was gar nicht so einfach war, denn sie hat ein ziemliches Gewicht. Um das etwa eine Tonne schwere Gerät vom Anhänger heben zu können, seien acht kräftige Leute notwendig gewesen. Mit einer Balliste wurde im Mittelalter im Rahmen von Belagerungen Burgen beschossen. So eine Belagerung, weiß Frank Berliner, habe ziemlich lange dauern können. Und weil eine Balliste schwer ist und es viel Mühe macht, sie zu transportieren, seien sie oftmals erst am Ort des Geschehens gebaut worden. Holz gab es ja genug. Die Eisenteile mussten freilich geschmiedet werden.

Keine Baupläne vorhanden

Das machen die Vereinsmitglieder – allen voran Ronny Rösle aus Bernau, der eigentlich gelernter Koch ist – nunmehr in der alten Gutsschmiede und erhalten dieses Kleinod damit gleichzeitig am Leben. Ansonsten seien die Arbeiten an einer solchen mittelalterlichen Waffe schon sehr kompliziert, weil es weder erhaltene Exemplare noch Baupläne davon gebe. Da müsse dann auch mal etwas improvisiert werden. Wenn man heute solche Waffen im Film in Aktion sehe, sei dies fast immer computeranimiert.

Ronny Rösle ist gelernter Koch. Auf Gut Zernikow schwingt der Bernauer aber auch gerne mal den Hammer. Quelle: Uwe Halling

Noch kommen die Angehörigen des Mittelaltersvereins sämtlichst aus dem Raum Berlin. „Aber wir würden uns schon sehr freuen, wenn es hier interessierte Menschen und auch ambitionierte Handwerksleute gibt, die gerne mitmachen möchten“, sagt Frank Berliner. Die nächste Gelegenheit, vorbeizuschauen und sich ein Bild vom mittelalterlichen Treiben der Gutswache zu machen, besteht am kommenden Sonnabend, 15. August, wieder von 12 bis etwa 15 Uhr. „Jeder ist willkommen“, versichert Frank Berliner, der vor 14 Jahren auch die Berliner Rittergilde aus der Taufe gehoben hat. Ein Verein, der zurzeit um die um die 130 Mitglieder zählt.

Die Band Rammstein beraten

Frank Berliner ist in der komfortablen Lage, sein liebstes Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Er arbeite, wie er sagte, als freischaffender historischer Berater und unterstütze in dieser Eigenschaft zum Beispiel Filmteams beim Dreh oder aber auch Softwarefirmen, die vorhaben, Spiele mit historischen Kulisse zu entwickeln. In schöner Erinnerung, so erzählt er, werde ihm auch bleiben, wie er die Band Rammstein bei der Inszenierung eines Mittelalterteils bei einem ihrer jüngsten Konzerte beraten durfte. Ja, meint Frank Berliner, er habe das Gefühl, dass das Interesse am Mittelalter langsam wieder etwas größer wird.

Von Bert Wittke