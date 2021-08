Gransee

Wer Städte mit historischem Stadtkern liebt, der darf um Gransee keinen Bogen machen. Weil die Stadt von Kriegsschäden verschont blieb, präsentiert sie sich noch heute im Wesentlichen so, wie Theodor Fontane Gransee in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg beschrieb: „Eine achtzehn Fuß hohe Mauer mit fünfunddreißig Wachttürmen besetzt, umzirkte die Stadt, aus deren Mitte die schon genannte Marienkirche aufstieg und über Mauer und Wachttürme hinweg weit ins Ruppinsche und Uckermärkische hineinsah. Es war eine feste Stadt, vielleicht die festeste der Grafschaft.“

Die Stadtmauer legt bis heute ein beeindruckendes Zeugnis davon ab, welch’ großes handwerkliches Können die Menschen seinerzeit an den Tag gelegt haben. Ursprünglich betrug die Länge der Mauer zwei Kilometer. Davon sind bis heute immerhin rund 80 Prozent erhalten geblieben. Sie wurde in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gebaut und bis in eine Höhe von rund sechs Metern aufgetürmt. Auf Höhe des Mauerfußes misst sie eine Breite von 1,70 Metern, die Krone ist dagegen nur etwa 70 Zentimeter breit. Errichtet wurde sie aus Feldsteinen und Kalkmörtel. Seine eigentliche Funktion als Grenzbefestigung gegen die Mecklenburger Fürsten musste Gransee nie wahrnehmen.

Mauerfall vor sieben Jahren

2014 kam es in Gransee zu einem unvorhergesehenen Ereignis – einem Mauerfall. Ein Stück der historischen Stadtmauer brach zusammen. Direkt neben der alten Feuerwache in der Vogelsangstraße. Zum Glück kam dabei niemand zu Schaden und inzwischen wurde die Stelle wieder hergerichtet. Im Rahmen denkmalpflegerischer Arbeiten wurde in den vergangenen Jahren mit der umfangreichen Sanierung der Stadtmauer begonnen.

Mit dem Zehdenicker und dem Ruppiner Tor verfügte Gransee über zwei Zugänge zur Stadt. Während das Ruppiner Tor erhalten blieb, wurde das Zehdenicker Tor bei einem Sturm 1715 stark beschädigt und wurde später abgetragen. Im Jahr 2000 wurden im Rahmen von Straßenbauarbeiten archäologische Grabungen durchgeführt und dabei die Fundamente des Zehdenicker Tores freigelegt. Zu den besonderen Sehenswürdigkeiten gehört der Pulverturm, nördlich des Ruppiner Tores. Der Turm aus dem 15. Jahrhundert gehört zu den jüngsten Teilen der Stadtbefestigung. Der Turm ist begehbar und bietet eine herrliche Aussicht auf die Stadt und die sie umgebende Landschaft. Der Schlüssel dafür ist im Heimatmuseum in der Rudolf-Breitscheid-Straße erhältlich.

Von Bert Wittke