Gransee

Zu einem Zusammenstoß zwischen einen Auto und einen E-Bike-Fahrer kam es Dienstagnachmittag (26. Mai) gegen 17:40 Uhr in der Rudolf-Breitscheid Straße in Gransee. Der 45-jährige Fahrer eines Volvo wollte sein Grundstück nach links auf die Rudolf-Breitscheid Straße verlassen und stieß dabei mit einem von links kommenden Fahrradfahrer zusammen, welchen er auf Grund der baulichen Begebenheiten an seiner Grundstücksausfahrt nicht gesehen hatte. Der 35-jährige Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen an Kopf und Händen zu, welche ambulant vor Ort behandelt werden mussten. Der E-Bike Fahrer trug keinen Fahrradhelm. Am Volvo entstand im Frontbereich ein Schaden von etwa 500 Euro, das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Anzeige

Von MAZonline