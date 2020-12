Autorin von morgen: Johanna Schnelle aus Zehdenick

Gransee

Eine Weile herrschte nichts als Achselzucken. „Was machen wir denn jetzt?“, das war die große Frage, die sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Carpe Diem“ des Strittmatter-Gymnasiums in Gransee stellten. Es ist die Gruppe, die sonst im Spätherbst die ,Lesebar’ – einen literarisch-kulturellen Abend – veranstaltete.

Umdenken in Zeiten der Pandemie

Und die nun bereits das dritte Buch herausbrachte, in dem die eigenen Arbeiten verewigt sind. „Im Oktober hatten wir noch Hoffnung, die „Lesebar“ veranstalten zu können“, erklärte Lehrer Olaf Hahn gegenüber der MAZ. Diese Hoffnung starb allerdings nach den Ferien. Die Corona-Pandemie und die immer rasanter steigenden Infektionszahlen in der Republik und auch im Landkreis Oberhavel bremsten alle Aktivitäten der Gruppe aus. Fast alle jedenfalls. Auf der multimedialen Schiene ging dann doch noch etwas: das Brennen einer CD konnte die Pandemie nicht verhindern. In Kooperation mit der Bibliothek entstand die Idee, hauptsächlich Gedichte und Texte von der „Lesebar“ 2019 („Selfie mit Eva“) auf die Silber-Scheibe zu pressen. Vor gut einem Jahr hatten die AG-Mitglieder die Aufgabe, anlässlich des bevorstehenden 90. Geburtstages der Lyrikerin Eva Strittmatter am 8. Februar 2020, Texte von ihr mit Texten von jungen Menschen heute in eine Art „Zwiegespräch“ treten zu lassen.

Viele Beiträge in akustischer Form

Viele von ihnen finden sich auf der CD in akustischer Form wieder, insgesamt sind es zirka 20 Beiträge. Johanna Schnelle aus Zehdenick ist eine der Autorinnen. „Ich hatte mir Eva Strittmatters Gedicht ‚Vor einem Winter‘ ausgeguckt.“ Das von ihr geschriebene Gegenstück: „Nach einem Winter“. „Ich entschied mich dafür, weil Eva Strittmatter die Natur so eindrucksvoll beschrieben hat. Bei meinem Gedicht orientierte ich mich an ihrem, deshalb sind beide sehr ähnlich. Geschrieben habe ich es in den Herbstferien. Nicht an einem Tag, weil man doch immer mal eine Pause braucht. Da kommen einem neue Gedanken“, erklärt die Zehdenicker Schülerin. Einlesen musste im Rahmen des Projektes jeder Teilnehmer seine Arbeit selbst. Um einen guten Ton hinzubekommen, hat die Neuntklässlerin Johanna – wie einige andere auch – die Innenseiten eines A4-Ordners mit Schaumgummi beklebt, um einen Widerhall zu verhindern. Beim Einlesen befand sich der Kopf zwischen den Ordnerdeckeln. „Das sah schon lustig aus“, so die 14-Jährige.

Die 14-Jährige liebt das Schreiben

Die Gymnasiastin ist auf der CD sogar mehrfach vertreten; mit dem Gedicht „Freunde ohne Grenzen“ und dem Text „Das Herrenhaus“. Hinzu kommt das Vorwort. Innerhalb von zwei Wochen hatten die Schüler – manchmal mit Unterstützung der Eltern – ihre Audiodateien fertig. Die Idee der Bibliotheksleiterin Irina Richter war, die CD nicht nur zu brennen (diesen Part übernahm sie), sondern auch Menschen zu Gehör zu bringen: auf jeden Fall den Mitgliedern des Blindenvereins Gransee. So erhielten sie in den vergangenen Tagen die CD-Version von der Arbeitsgemeinschaft – pünktlich zu Weihnachten. Es ist quasi die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen der Schul-AG „Carpe Diem“ und dem Blindenverein vom Vorjahr. Anfang November 2019 hatte es eine Lesung der AG bei den Blinden und Sehschwachen gegeben. Auf der CD sind nun in schöner Abwechslung Gedichte und Texte zu hören. „Die Auswahl der Texte ist gelungen“, findet Lehrer Olaf Hahn. Und er sagt: „Dieses Medium ist ein ganz anderer Genuss.“

Von Stefan Blumberg