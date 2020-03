Gransee

Mit einem Volvo bog ein 55-jähriger Neustrelitzer am Donnerstag (19. März) gegen 18.30 Uhr zwischen Gransee und Altlüdersdorf auf die Bundesstraße 96 ab. Dabei kollidierte der Wagen mit einem VW, der sich gerade im Überholvorgang auf der Bundesstraße befand. Der 46-jährige Neubrandenburger am Steuer des VW blieb unverletzt. Der 55-Jährige und sein 63-jähriger Beifahrer im Volvo verletzten sich und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 10.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße musste für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Von MAZonline