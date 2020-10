Bauarbeiten in Baumgarten und Gransee schreiten voran

Gransee/Baumgarten

Mathias Feiler macht einen zufriedenen und gelassenen Eindruck. Kann er auch. Wie der zuständige Projektleiter am Montag bei einem Gespräch in der Granseer Amtsverwaltung bestätigte, liegen die Arbeiten am neuen Gemeindezentrum in Baumgarten gut im Zeitplan. So gut, dass dort an diesem Mittwoch, 28. Oktober, das Richtfest gefeiert werden kann. „Die Mauerwerksarbeiten sind abgeschlossen, der Dachstuhl gerichtet und die Unterspannbahnen drauf“, bestätigt Mathias Feiler. Ab der nächster Woche können die Dachdecker ihre Arbeit aufnehmen.

Ab der nächster Woche sollen die Dachdecker ihre Arbeit am neuen Gemeindezentrum in Baumgarten aufnehmen können. Quelle: Uwe Halling

Anschließend würden dann die Türen und Fenster in die Außenwände eingesetzt. Bis zum Ende dieses Jahres soll der Bau komplett winterfest sein. Dann könnten sich die Arbeiten auf das Innere des Gebäudes konzentrieren. Trockenbauer, Elektriker, Klempner und Fußbodenleger, so Mathias Feiler, würden sich dann die Klinke in die Hand geben. Bis Ende März kommenden Jahres, so der Mitarbeiter der Amtsverwaltung, sollen die Arbeiten am Gebäude abgeschlossen sein. Was dann noch aussteht, seien die Außenanlagen, die natürlich erst im nächsten Frühjahr ausgeführt werden könnten. Dazu gehörten ein Geländeausgleich und der Bau einer 30 bis 40 Quadratmeter großen Terrasse. Darüber hinaus würden auch noch fünf Pkw-Stellplätze und ein behindertengerechter Parkplatz mit Rasengittersteinen gebaut. Zum Abschluss werde eine kleine Einfriedung mittels Hecke errichtet. Gepflanzt werde zur Straße hin und auf der Ostseite des Gebäudes, um dort zugleich eine Begrenzung für die Parkplätze zu haben. Der Neubau wird zu 75 Prozent mit Geldern aus dem Leader-Programm der Europäischen Union sowie vom Land Brandenburg gefördert. Insgesamt werden sich die Gesamtkosten für das rund 120 Quadratmeter große Gemeindezentrum auf rund 450 000 Euro belaufen.

Nach den Gründungsarbeiten kann nun auch am Gesundheitszentrum in Gransee mit den Maurerarbeiten begonnen werden Quelle: Uwe Halling

Zeitlich nicht mehr wie geplant im ursprünglich angedachten Rahmen liegen die Arbeiten am Gesundheitszentrum Rudolf-Breitscheid-Straße 30 bis 32. Wir haben da etwa um die vier Wochen Verzug“, sagte Nico Zehmke am Montag. Das, so der Leiter des Fachbereiches I der Granseer Amtsverwaltung, sei aber nicht ungewöhnlich. „Wenn im Bestand gebaut wird, muss man immer mit Überraschungen rechnen. Im konkreten Fall hätten die Gründung des Neubaus und die Giebelflächen der Nachbargebäude für Mehrarbeit gesorgt. So hätten die Giebelseiten zunächst zusätzlich verankert werden müssen, um sicher weiterbauen zu können. Wie Projektleiterin Kati Eschner von der Abteilung Bauen/Liegenschaften sagte, werde nunmehr der Hochbau – Beton- und Mauerwerksarbeiten – vorangetrieben. Gegenwärtig werde bereits von Mitarbeitern der Granseer Firma Bergmann Bau GmbH vor Ort gemauert.

Bernd Boehr von der örtlichen Firma Bergmann Bau bedient mit der Hilfes eines Pultes den großen Baukran. Quelle: Uwe Halling

Mit Beginn des kommenden Jahres sollen die Arbeiten am Rohbau dann abgeschlossen sein. Ziel sei es, die Rudolf-Breitscheid-Straße 30/31 bis zum Sommer kommenden Jahres fertigzustellen. Bis zum Herbst könnten dann die dort geplanten vier Arztpraxen so eingerichtet sein, dass sie die Patienten empfangen können. Zwei Praxen – für Allgemeinmedizin/Internist und Gynäkologie – wollen die Oberhavel-Kliniken betreiben. Die beiden anderen Praxen sind für die Bereiche Urologie und Psychotherapie vorgesehen. Darüber hinaus werden – wie vorgesehen – im Erdgeschoss ein Hörgeräteakustiker und der Gib e. V. einziehen. „Ich denke, dass wir den Zeitverlust beim Ärztehaus wieder ausgleichen können“, meinte Nico Zehmke.

Die Gesamtinvestitionssumme für das neue Granseer Gesundheitszentrum beträgt etwas weniger als fünf Millionen Euro. Rund 2,2 Millionen Euro werden von der Europäischen Union aus dem Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt. Auch der Bund und das Land Brandenburg beteiligen sich mit Geldern aus der Städtebauförderung in Höhe von rund 418 000 Euro.

Noch kein detaillierter Zeitplan für die Breitscheidstraße 32 und 56 a

Noch keine genauen Aussagen bezüglich des Fertigstellungstermins können derzeit zum Bauvorhaben Rudolf-Breitscheid-Straße 32 – dort soll eine Physiotherapiepraxis einziehen und im Obergeschoss zwei kleine Wohnungen entstehen – und zu Rudolf-Breitscheid-Straße 56 a gemacht werden. In letzterem Gebäude, das früher einmal eine Stellmacherei beherbergte, werden dringend benötigte Büroräume für die Amtsverwaltung eingerichtet. Bis zum Ende des kommenden Jahres sollen aber die Objekte Rudolf-Breitscheid-Straße 32 und Rudolf-Breitscheid-Straße 56 a fertiggestellt sein.

Von Bert Wittke