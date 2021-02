Baumgarten

Seit acht Jahren im Baumgartener Ortsbeirat aktiv, seit zwei Jahren den Hut auf – die 70jährige Edwine Scharain ist Ortsvorsteherin des kleinen Ortsteils der Gemeinde Sonnenberg. Nur etwas mehr als 100 Einwohner hat der Ort, der in direkter Nachbarschaft zu Meseberg liegt. Antreten wird sie bei der nächsten Wahl nicht mehr. „Dann sollen die Jungen ran“, lacht sie. Was im vergangenen Jahr im Ort los war und was die Ziele für 2021 sind, darüber spricht sie im MAZ-Interview.

Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken seitens des Ortsbeirates verändert?

Edwine Scharain: Wir mussten viele Treffen durch Telefonate ersetzen. Aber die Zusammenarbeit vor Ort hat trotz der Umstellungen gut geklappt. Auch die Sonnenberger Gemeindevertretung kam nicht so oft zusammen, wie wir es sonst gewohnt sind.

Welche Projekte oder Maßnahmen konnten 2020 umgesetzt werden?

Edwine Scharain: Zum Glück unser Hauptanliegen: Wir waren ja einige Jahre quasi obdachlos hier, aber 2020 hat endlich der Bau unseres neuen Gemeindezentrums begonnen. Da freuen wir uns drauf.

Welche Anliegen sollen 2021 realisiert werden?

Edwine Scharain: Nah dass das Gemeindezentrum fertig wird (lacht). Im Mai soll es soweit sein und die Arbeiten sind nach meiner Kenntnis gut im Plan. Aber auch wenn sich die Fertigstellung ein paar Wochen verschieben sollte, haben wir so lange gewartet, dass es darauf nicht ankommt. Ansonsten hoffen wir, dass der Handyempfang verbessert oder genauer gesagt, endlich möglich gemacht wird. Eine eigene Antenne werden wir nicht bekommen, dafür ist der Ort zu klein. Das wissen wir. Versprochen ist aber, dass die Antenne in Meseberg höher gesetzt wird. Dann soll das Signal bis zu uns reichen. Geplant ist außerdem, die Bushaltestelle zu verlegen. Wir möchten sie in der Ortsmitte haben, vor dem Gemeindezentrum. Dann hat jeder den gleichen Weg zum Bus.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Edwine Scharain: Die Verbote durch Corona. Dass wir weder Richtfest noch Grundsteinlegung für unser neues Gemeindehaus feiern durften. Und dass man sich allgemein nicht treffen konnte. Die Einschnitte waren schon recht hart. Unsere Feier zum Frauentag und zu Weihnachten, das Dorffest, alles das war nicht möglich.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Edwine Scharain: Dass man sich mit seinen Kindern so treffen kann, wie es sein soll. Mit der Familie überhaupt. Ich habe zwei Söhne und vier Enkelkinder, eine Schwester in Hamburg. Dass ich mit meinem Lebensgefährten wieder ins Wohnmobil steigen und wegfahren kann. Und natürlich, dass das Gemeindezentrum mit einer Feier eingeweiht wird. Und natürlich kann die Zahl derer, die sich im und für unseren Ort engagieren, immer noch etwas größer sein. Helfende Hände und gute Ideen sind jederzeit willkommen.

Von Björn Bethe