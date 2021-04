Bergsdorf

Es ist der kreischend-krächzende, unverwechselbare Ton, der nicht mehr wegzudenken ist aus Dörfern rund um Bergsdorf. Sabine Knoll drückt täglich x-mal jenen Knopf, der die schrille Hupe in Gang setzt. Mehrmals hintereinander. Es ist das unmissverständliche Zeichen für die Einwohner: Der Bäcker rollt an.

Die Hupe ist das Erkennungszeichen

Von Montag bis Sonnabend steuert das Auto der Bergsdorfer Bäckerei & Konditorei Stadige – ein Renault-Transporter – so gut wie jeden Ort der Region an und versorgt die Einwohner mit Broten, Brötchen, Kuchen, Torten, Milch, Zeitung und einiges mehr. Wenn die Hupe ertönt, gehen die Türen der Häuser und Wohnungen auf – und dann schnurstracks zu Sabine Knoll. Sie hat derweil das Auto geparkt und die seitliche Klappe geöffnet, der Verkaufstresen kommt zum Vorschein. Die Ware von Bäcker Stadige wechselt den Besitzer. So geht das tagein, tagaus.

Aus der Auslage im Bäckerauto. Quelle: Stefan Blumberg

Menschen aus 17 Orten in Nord-Oberhavel werden beliefert

„Ich bin – wenn man so will – die Hauptfahrerin“, sagt Sabine Knoll. Genau dafür wurde sie vor sieben Jahren von Bäckerei-Inhaberin Sandra Kiesewetter eingestellt. „Ich habe auch schon mal im Laden ausgeholfen, aber meine Aufgabe ist das Ausfahren“, so die Grünebergerin; bei minus 15 Grad gleichermaßen wie bei 35 Grad sengender Hitze. „Ich hatte solch einen Job vorher schon einmal bei einer anderen Bäckerei gemacht. Mir gefällt das.“ 17 Orte liegen auf ihren Touren: Mildenberg, Badingen, Osterne, Liebenberg, Grüneberg, Häsen, Kraatz, Buberow, Gutengermendorf, Neuhäsen, Großmutz, Glambeck, Klein-Mutz, Neuholland und Falkenthal klappert sie ab. „Ich kenne meine Kunden alle. Sie wuchsen mir ans Herz. Auf sie lasse ich nichts kommen“, so die Verkäuferin, die längst mit so manchem Kunden per Du ist. Wenn es die Situation zulässt, nimmt sie sich die Zeit, um zuzuhören. „Ich bekomme so einiges Leid mit. Und dann reden wir. So viel Zeit muss sein.“

Blechkuchen und Brot sind der Renner

Ihren Zeitplan behält sie dabei im Blick. Je nach Wochentag rollt Sabine Knoll gegen 7.30 Uhr beziehungsweise 8.30 Uhr voll beladen mit Waren – gebacken unter Leitung von Bäcker-Urgestein Andreas Krüger – vom Hof. Immer ein Renner: der Blechkuchen und das Brot (Sabine Knoll: „Das Stadige-Brot ist das beste der Region, sagen die Kunden.“) In einem bestimmten Zeitfenster will sie an allen Haltepunkten – in jedem Ort mehrere – sein. „Das klappt. Und wenn ich mal fünf Minuten später komme, schimpft niemand.“ Gegen 15 Uhr stellt sie das Fahrzeug wieder auf dem Hof ab.

In diesem Renault ist Sabine Knoll unterwegs. Quelle: Stefan Blumberg

Vorläufer des Bäckerautos war ein Trabi Kombi

Kurz nach der Wende begannen die Eltern von Sandra Kiesewetter damit, die Backwaren per Auto zu den Kunden auf die Dörfer zu bringen. „Das war damals mit einem grünen Trabi Kombi“, erinnert sich die Chefin. „Kofferraumklappe auf, Sonnenschirm dazugestellt – und dann wurde verkauft.“ Das Familienunternehmen (seit 1886) blieb bis heute bei dem mobilen Service. „Das ist schon ein Komfort, wenn man seine Brötchen quasi bis an die Haustür geliefert bekommt“, findet Sandra Kiesewetter. Der jetzige Renault ist zwei Jahre alt. Etwa 20 000 Kilometer legte Sabine Knoll mit dem Fahrzeug im Jahr zurück; wenn sie verhindert ist, frei oder Urlaub hat, übernimmt Sylvia Lange diese Aufgabe.

Die Bäckerei-Chefin Sandra Kiesewetter. Quelle: Stefan Blumberg

Ostersamstag Lieferung bis an die Haustür

Am heutigen Ostersonnabend läuft alles etwas anders. Die Bestellungen wurden in den vergangenen Tagen aufgegeben, bezahlt worden ist auch. „Ich fahre jeden Ort ab und hänge den Kunden die Beutel an die Tür. Ich weiß, wo sie wohnen. Einmal geklingelt – dann weiß jeder, dass Brötchen, Brot und Kuchen da sind“, so die 50-Jährige.

Von Stefan Blumberg