Nasskalt, grau und ungemütlich – der Blick nach draußen wirkt momentan nicht besonders einladend. Und eine Änderung des Wetters ist nicht in Sicht. Wer es am Arbeitsplatz oder im heimischen Büro etwas bunter möchte, der findet derzeit bei vielen Blumenhändlern und Floristen Angebote, die Farbe bringen.

Abholen oder liefern lassen

Einer von ihnen ist Patrick Schulz. Der Bergsdorfer betreibt den Gartenbau Schulz in seinem Heimatort und seit vergangenem Mai auch „Elkes Blumenparadies“ in Löwenberg. Durch die Corona-Auflagen ist das Geschäft an der Kirche zwar für Laufkundschaft geschlossen. Bestellt und abgeholt werden kann trotzdem. Oder der Chef liefert persönlich – bunte Sträuße aus Schnittblumen, immergrüne Pflanzen und auch frisches Gemüse aus eigenem Anbau. Das, so hofft der Inhaber, könnte auch bald wieder eine Möglichkeit sein, den Laden zu öffnen.

Dafür müssen nach aktueller Lage mehr als die Hälfte der angebotenen Waren Lebensmittel sein, habe man ihm aus dem Landratsamt mitgeteilt. Das könne er mit dem Gemüse und diversen Kräutern aus eigenem Bergsdorfer Anbau abbilden. Natürlich verschwänden dann einige der Blumen aus dem grellgrünen Doppelcontainer in Löwenberg. Aber die würde es momentan ohnehin nur auf Bestellung geben. „Und die Laufkundschaft ist durch die Einschränkungen ebenfalls stark zurückgegangen“, so Patrick Schulz. Den Antrag beim Ordnungsamt des Löwenberger Landes hat er gestellt und hofft nun auf einen schnellen Termin.

Kohlsorten haben Saison

Saison auf dem von ihm in Bergsdorf bewirtschafteten 15 Hektar großen Land haben momentan vor allem die typischen Wintergemüse wie Rot- und Weißkohl, Wirsing und Rosenkohl sind erntefrisch zu haben. Ebenso frisch vom Feld gibt es noch Mohrrüben und Rote Beete, wobei er die wohl bald ernten und einlagern muss. „Vor allem, wenn die Temperaturen, wie angekündigt, weiter sinken“. Zu den größeren Abnehmern gehören in normalen Zeiten Schloss und Gut Liebenberg und Löwenmenü. „Da hatten wir schon gut zu tun, Ersatzabnehmer zu finden“, denkt er an das vergangene Jahr zurück.

Gut zu tun gibt es auch am Jahresanfang. Der erste Feldsalat kommt unter Folie oder Glas in die Erde und ergänzt das Angebot in einigen Tagen. Salat- und Kräuterpflanzen gehören zu den ersten, die es für den heimischen Garten oder Balkon zu erwerben gibt. Dann folgen Kohlrabi und Stiefmütterchen – letztere mit Geschmack und für den Verzehr gezüchtet. Einen grünen Salat würden die Blüten farblich aufpeppen, findet Patrick Schulz.

2021 hofft er wie viele auf eine Normalisierung der Situation – und möchte vor allem das 30jährige Jubiläum des Gartenbau-Betriebes nachfeiern. Das war 2020, konnte aber nicht gefeiert werden. Vielleicht könne es im Mai nachgeholt werden. Zusammen mit dem einjährigen von „Elkes Blumenparadies“.

