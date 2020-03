Bier nach eigenen Rezepturen: „Quasimodo“ und „Schloßfuchs“ aus Dannenwalde

Dannenwalde

Wenn jemand von sich behaupten kann, einen besonders geschmackvollen Beruf zu haben, ist es Tobias Ketterer. Der 33-Jährige hat nach dem Gymnasium eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer absolviert. „Das war in der Klosterbrauerei in Neuzelle“ ( Landkreis Oder-Spree), erinnert er sich. Und weil der junge Mann das Gefühl hatte, noch längst nicht in alle Geheimnisse der Braukunst eingeweiht zu sein, schloss er ein Studium zum Diplom-Braumeister an der Technischen Universität Berlin ab. Und dann? „Ich wollte nicht unbedingt eine eigene Brauerei besitzen“, versichert der gebürtige Berliner. „Es war immer mein Wunsch, einen verlässlichen kleinen Betrieb zu finden, für den ich als Braumeister arbeiten kann.“

Brauereiprojekt in Großbeeren gescheitert

Und so schloss sich Tobias Ketterer einem Freund und Kommilitonen an und wollte ihm helfen, in Großbeeren ( Landkreis Teltow-Fläming) eine eigene Brauerei aufzubauen. Doch das Vorhaben, ein ehemaliges Stellwerk in eine Brauerei zu verwandeln, scheiterte. Groß genug war das Gebäude wohl, aber es befand sich leider nicht in einem Gewerbe- beziehungsweise Industriegebiet, was einen langwierigen Sonderbauantrag nach sich gezogen hätte. Und es fehlten zudem wichtige Dinge, ohne die sich nun mal kein Bier herstellen lässt: Wasser, Abwasserleitungen, Strom. So ließ sich das Gemeinschaftsvorhaben nicht in die Tat umsetzen.

Wie Tobias Ketterer schließlich dazu kam, die Idee einer Brauerei in Dannenwalde zu realisieren? Das, so sagt er, habe etwas mit seiner Mutter zu. Laila de Alencar, eine gebürtige Brasilianerin, hatte eines Tages das „Hotel am Wentowsee“ in Seilershof entdeckt, ließ es zum „ Seehotel Louise“ um- und ausbauen und leitet als Geschäftsführerin die Geschicke des 2019 wiedereröffneten Hauses.

Angebot bei einem Schlossrundgang

Als Tobias Ketterer mal wieder seine Mutter im Seehotel besuchte, hatte der studierte Braumeister Gelegenheit, das Schloss im Nachbarort Dannenwalde, das Hermann Waldner, ein Bekannter von ihm zurzeit umfangreich sanieren lässt, zu besichtigen. Bei einem Rundgang durch das historische Gemäuer gelangte Tobias Ketterer, der seinerzeit noch bei der Kindl-Schultheiß-Brauerei arbeitete, auch in das Schlossgewölbe und dachte sich: „Wie schön wäre es, wenn hier Bierfässer ständen. Die würden doch wunderbar hierher passen.“ Er erzählte Hermann Waldner von dem einstigen Vorhaben, mit einem Kommilitonen eine Brauerei einzurichten. Daraufhin bot ihnen der Schloss-Sanierer eine Halle auf einem alten Industriegelände in Dannenwalde an, wo sich früher einmal eine Farbgerberei befand. Tobias Ketterer wechselte daraufhin als Angestellter in das „ Seehotel Louise“ und wurde dort später auch als Geschäftsführer eingetragen.

Für den „Schloßfuchs“ hält Tobias Ketterer sogar schon ein Werbeplane im „Seehotel Louise“ bereit. Quelle: Uwe Halling

Zwei Jahre hat es gedauert, bis der notwendige Antrag auf eine Nutzungsartenänderung für das geplante Brauereigelände in Dannenwalde durch war. Tobias Ketterer nutze die Zeit und kreierte derweil im „ Seehotel Louise“ in Seilershof nach eigenen Rezepturen zwei Biersorten. Bei der einen handelt es sich um ein obergäriges Rauchbier mit Gerste, dem er den Namen „Quasimodo“ gab. „Ich habe die nelkigste Hefe dafür ausgesucht, die ich finden konnte“, erzählt er. Anders als bei vielen gängigen Biersorten, die drei bis vier Wichen lagern müssen, bevor sie fertig sind, braucht sein „Quasimodo“ sieben bis acht Wochen, ehe es den gewünschten Geschmack entfaltet. Die andere Biersorte bekam den Namen „Schloßfuchs“. „Das ist mein Gesellensud“, erzählt Tobias Ketterer. Er habe es ursprünglich mal „Sokrates“ genannt, weil ihm ein Satz des griechischen Gelehrten besonders gefiel: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Der Ausspruch erinnere ihn irgendwie an die Kunst des Bierbrauens. Auch auf diesem Gebiet gebe es immer wieder Dinge, die man neu entdecken und hinzulernen könne. Und Tobias Ketterer will noch vieles mehr über die Kunst des Bierbrauens wissen und erforschen. Im wahrsten Sinne des Wortes einfließen lassen möchte er dies unter anderem in zwei weitere Biersorten, die er noch zu kreieren und herzustellen vor hat.

Bis aus der ehemaligen Industriehalle eine Brauerei geworden ist, dürfte noch einiges an Arbeit zu leisten sein. Das weiß auch Braumeister Tobias Ketterer. Der 37-Jährige hat allerdings schon sehr wohl im Kopf, wie es in der Brauerei einmal aussehen soll. Quelle: Uwe Halling

Doch bevor das erste Bier die eigene Brauerei verlassen kann, gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Fördermittel sind schon beantragt und sicherlich werden Kredite notwendig sein, um die Investition stemmen zu können. Als Baubeginn schwebt dem Braumeister der April kommenden Jahres vor. Verkaufsstart könnte dann ein Jahr später sein. Schon jetzt, so Tobias Ketterer, gebe es Anfragen aus der Umgebung nach Bier aus seiner geplanten Brauerei. „Quasimodo“ und „Schloßfuchs“ können im „ Seehotel Louise“ bereits verkostet werden. Und der „Schloßfuchs“ soll später auch mal im Schloss in Dannenwalde genossen werden können, wenn die Arbeiten dort abgeschlossen sind.

Von Bert Wittke