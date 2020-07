Boltenhof

Für die Kinder ist es Klein-Bullerbü: Im Gatter meckern die Ziegen, im Auslauf grunzen die Ferkel, auf der Wiese gackern die Hühner. Und dann sind da noch Gänse. Derzeit 265. Sie erhalten auf dem Gang vom Stall auf die Koppel jeden Morgen eine Patrouille. Landwirt Stefan Lorenzen mit seinem Stock hat das Sagen. Assistiert wird er von Kindern, Gästen des Guts Boltenhof. Sie, ihre Eltern oder auch Großeltern atmen in Boltenhof das Landleben ein.

Gäste dürfen am Landleben teilhaben

„Es ist hier so schön entspannt. Wir sind schon das dritte Mal hier. Und die Kinder haben ihren Spaß“, sagt eine Frau aus der Lausitz, die mit der Familie auf dem Gut einen Drei-Generationen-Urlaub macht. „Unsere Gäste sollen und dürfen bei uns am Landleben teilhaben“, sagt Jan-Uwe Riest, gemeinsam mit seiner Frau Andrea Inhaber des Gutes Boltenhof, das in den vergangenen fünf Jahren unter ihrer Leitung eine enorme Entwicklung genommen hat.

Jan-Uwe Riest, Chef des Gutes Boltenhof. Quelle: Stefan Blumberg

Kleinbäuerliche Struktur

„Wir leben hier, um Landwirtschaft zu machen“, sagt der Chef. Außerdem Erholung und Erlebnis für Gäste. Aber nicht in großem Stil. Der Charakter des Ortes solle erhalten bleiben, der des Gutes auch. Stefan Lorenzen, in Zabelsdorf zu Hause, zählt auf: 23 Rinder, 15 Schweine, 90 Hühner und die Gänse werden für den Erwerb gehegt und gepflegt. Schafe, Kaninchen, Ponys oder Hängebauchschwein sind für den Streichelzoo da. Etwa 80 Hektar werden bewirtschaftet. „Wir haben hier eine kleinbäuerliche Struktur. Dabei soll es bleiben“, sagt Jan-Uwe Riest.

22 Mitarbeiter in Lohn und Brot

„Die Produkte unserer Arbeit können natürlich nicht mit Supermarktpreisen mithalten. Aber wir bieten richtig gute Qualität. Die muss sich durchsetzen. Unser Anspruch ist es, täglich nicht 300 Essen durchzuschieben. 30 bis 40 aber schon. Die sind dann für Gäste, die Kulinarik schätzen sowie die Natur und unsere Art der Landwirtschaft.“ 22 Mitarbeiter gibt es auf dem Gut. Rekrutiert wurde Personal, das die einheimischen Produkte schätzt. Einer der Verfechter ist Küchenchef Bijan Zintel, der in Berlin in der Sterne-Gastronomie einen Namen hat. „Bei uns kann und möchte er den respektvollen Umgang mit den Produkten ausleben“, so Jan-Uwe Riest. Mit dem Koch solle die Kulinarik in Boltenhof zum Markenbestandteil des Gutes werden.

Diese Ziege gehört eher zum Streichelzoo. Quelle: Stefan Blumberg

Regionaler Geschmack

Pilze, Fisch, Obst, Gemüse, Käse, Brot – diese Dinge bezieht das Gut aus der Region. Partner sind unter anderem die Ziegenkäserei Capriolenhof, die Bäckerei in Schulzendorf, der Biohof Kepos in Altglobsow, der Apfelhof in Hoppenrade oder Richards Wild aus Dannenwalde. Was in Boltenhof auf den Tisch kommt, schmeckt nach Region. Wurst vom Rind, selbst gemachte Marmeladen oder Vegetarisches vom Hof sind Beweise dafür. „Wir haben eine regionale wirtschaftliche Verantwortung“, so Jan-Uwe Riest.

Demnächst Eröffnung des neuen Restaurants

Familie Riest trat in Boltenhof an, das Projekt von Vater Uwe Riest weiterzuentwickeln. Die nächsten Schritte dafür stehen an: Essen der gehobenen Klasse etablieren, Direktvermarktung in Gang setzen, einen Online-Shop aufbauen. Investiert wurde und wird in den Ausbau des Foyers und der Küche im Gutshaus. Ab 6. August wird das Restaurant „Gutess“ ganz „leise“ eröffnet, ab Oktober ist das neue Team mit neuer Ausrichtung gänzlich für die Gäste da. Gesucht werden drei Führungskräfte: für die Restaurantleitung sowie für das Kultur- und Hotelmanagement. Kein Wunder, die 60 Betten auf dem Gut (Landhotel, Ferienwohnungen) sind in den nächsten beiden Monaten voll ausgelastet. Die Gäste frühstücken (im Sommer) auf der Terrasse im Hof, können beim Füttern, Heumachen oder Gänsetreiben helfen. Also ein Bullerbü für alle.

