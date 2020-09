Bürgermeister der Gemeinde Stechlin wegen geplanter Wohnbebauung in Dagow im Kreuzfeuer der Kritik

Dagow

Die Bürgerinitiative Zukunft Dagow hat schwere Vorwürfe gegen den Bürgermeister der Gemeinde Stechlin, Roy Lepschies erhoben. Auf ihrer Facebook-Seite wirft sie ihm vor, im jüngsten Informationsblatt Stechlin (Nr. 121: September - November 2020) nicht bei der Wahrheit geblieben zu sein. Unter dem Punkt „Informationen des Bürgermeisters“ hatte Roy Lepschies geschrieben, dass sich ein Tagesordnungspunkt bei der Gemeindevertretersitzung am 1. Juli 2020 im neuen Menzer Feuerwehrgerätehaus mit der „Ferienhaussiedlung Dagow“ und ein weiterer mit der Wohnbausiedlung „Pferdekoppel in Dagow“ befasst hat. Es habe in dieser Sitzung, so Bürgerinitiative, aber keine derartigen Tagesordnungspunkte gegeben. Statt dessen habe Christian Tutsch, in der Granseer Amtsverwaltung für den Bereich Planung und Städtebau zuständig, unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen zum Stand des Bebauungsplanverfahrens Nr. 8 der Gemeinde Stechlin, Ferienhaussiedlung Feldweg“ die Pläne für den Bau von 15 Einfamilienhäusern in Dagow präsentiert. Die Bürgerinitiative ist sich sicher, dass „noch mehr als die rund 70 Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen der Gemeinde Stechlin gekommen wären, wenn man ihnen vorher unmissverständlich mitgeteilt hätte, dass es nicht nur um den Bau von Ferienhäuser geht, sondern gleichzeitig um 15 neue Wohnhäuser in Dagow bei gleichzeitigem Verzicht auf Wohnungsbau in den Ortsteilen Menz und Dollgow. Dieses Beispiel, so die Bürgerinitiative, zeige, dass es die Verwaltung an Transparenz vermissen lasse.

Roy Lepschies : Amt hat alles gesetzlich notwendige unternommen

Roy Lepschies räumte auf Nachfrage der MAZ ein, dass tatsächlich unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen zum Stand des Bebauungsplanverfahrens Nr. 8 der Gemeinde Stechlin, Ferienhaussiedlung Feldweg“ über eine geplante Wohnbebauung auf der sogenannten Pferdekoppel informiert wurde. Das, so der Bürgermeister, ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass seitens des Amtes in der Vergangenheit alles gesetzlich notwendige unternommen wurde, um über das Wohnungsbauprojekt in der Öffentlichkeit zu informieren. Es habe sich zu dieser Zeit jedoch leider kaum jemand für das Vorhaben interessiert. Statt dessen wurde versäumt, sich die entsprechenden Unterlagen, die für jedermann zugänglich waren, genau anzuschauen und bei Bedarf zu hinterfragen. Erst jetzt, da es los gehen solle und Beschlüsse gefasst werden müssten, werde das Projekt von einem Großteil der Einwohner richtig wahrgenommen.Noch eine weitere Passage des Bürgermeisters in dem eingangs erwähnten Informationsblatt Stechlin missfällt der Bürgerinitiative Zukunft Dagow. Roy Lepschies unterstelle ihnen, sie hätten während der Veranstaltung mit dem RBB argumentiert, „im Informationsheft steht sowieso nichts Vernünftiges“. Und das, obwohl er als Bürgermeister gar nicht daran teilgenommen habe. Er sei zu dieser Zeit im Urlaub gewesen, sagte Roy Lepschies und fügte hinzu: „Sonst wäre ich natürlich da gewesen.“ Und das erwähnte Zitat sei ihm aus einer Quelle zugetragen worden, die er für „absolut vertrauenswürdig“ halte.

Keine geeigneten Wohnbauflächen in Menz und Dollgow

Schließlich bemängelt die Initiative Zukunft Dagow, der Bürgermeister versuche sie in ein falsches Licht zu rücken. Die Initiative, so heißt es, sei gegen überdimensionierte Bebauungspläne in einem Ortsteil. Sie sei für Wachstum in der gesamten Gemeinde und in allen Ortsteilen. Unmittelbar vor der Wahl 2019 habe Roy Lepschies gesagt, er wolle sich darum bemühen, dass in allen Ortsteilen der Gemeinde Stechlin neues Bauland ausgewiesen wird. Davon sei der Bürgermeister inzwischen leider abgerückt. Zu dieser Zeit, so Roy Lepschies, habe er noch nicht gewusst, dass Menz es in den anderen Ortsteilen um gemeindeeigene Flächen für Bauland schlecht bestellt ist. In Dollgow seien derartige Flächen Bestandteil eines Naturschutzgebietes und nur unter großen Schwierigkeiten und mit einem Jahre dauernden Zeitaufwand daraus herauszulösen. Und in Menz seien die gemeindeeigenen Flächen schlichtweg zu klein, um den vom Land pro Einwohner genehmigten Wohnungsbau in die Tat umsetzen zu können. Deshalb, so der Bürgermeister, mache es nach seiner Auffassung Sinn, den möglichen Umfang an Wohnungsbau in Dagow zu realisieren und die dort möglichen 15 Bauparzellen für Einfamilienhäuser nach dem Einheimischenmodell zu vergeben. Das, so Roy Lepschies, sei eine Investition in die Zukunft, weil es Leuten die Chance gebe, dort sesshaft zu werden, wo sie sich für das Allgemeinwohl engagieren.

Gemeindevertreter entscheiden am 16. September

In der Sitzung am 16. September müssen sich die Gemeindevertreter Stechlins darüber entscheiden, ob sie zu dem Wohnbauprojekt stehen oder das Vorhaben fallenlassen.

Von Bert Wittke