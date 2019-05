Vertreter aus 13 Parteien werden in den nächsten fünf Jahren im Kreistaq die Geschicke in Oberhavel lenken. Das entschieden die Bürger und Bürgerinnen des Landkreises am „Superwahlsonntag“. Mit 60,3 Prozent lag die Wahlbeteiligung deutlich höher als noch vor fünf Jahren.