Café „Glasklar“ in Neuglobsow: Von Mutter Natur ganz frisch auf den Tisch des Hauses

Neuglobsow/Menz

„Ich bin sehr glücklich, dass wir so ein gutes und eingespieltes Team sind“, betont Susanne Ludwig immer wieder, wenn sie nach ihrem Erfolgsrezept gefragt wird. Sie ist Inhaberin des Cafés „Glasklar“ und betreibt die Einrichtung, die im Stechlinseecenter in Neuglobsow beheimatet ist, seit April 2019 gemeinsam mit ihrem Freund Leo Tiede. „Es macht mich schon ein wenig stolz, wenn Leute, die uns besucht haben, anderen davon erzählen und uns empfehlen“, sagt Susanne Ludwig.

Die Inhaberin des Cafés „Glasklar“ in Neuglobsow Susanne Ludwig und ihr Freund Leo Tiede freuen sich über die große Resonanz bei den Einheimischen und bei Besuchern. Quelle: Uwe Halling

Hinter dem Erfolg steckt eine ganze Menge Arbeit. Und immer wieder bedarf es auch etlicher neuer und kreativer Ideen, um das Publikum anzulocken. Als Corona in der Region Einzug hielt, half ein kluger taktischer Schachzug. „Da haben wir das Café quasi über Nacht umfunktioniert“, erklärt die Inhaberin. Alle Tische und Stühle seien rausgeräumt und die gesamte Fläche in einen Hofladen verwandelt worden. Ein „Tante-Emma-Laden“ nannte es Susanne Ludwig liebvoll, denn das Angebot war zwar kleinteilig, dafür aber auch sehr vielfältig und vor allem reichhaltig. Zur Palette der Angebote gehören frisches Obst und Gemüse, ofenfrisches Brot und Brötchen, Milchprodukte wie Käse, Joghurt und Quark, Reis, Nudeln, Tomatensoße, Honig, Marmelade, Wildprodukte und Weine sowie hausgebackener Kuchen und Kaffeespezialitäten.

Das Café „Glasklar“ von Inhaberin Susanne Ludwig ist für eine Vielzahl regionaler Produkte bekannt, die dort seit 2019 zum Kauf angeboten werden. Quelle: Uwe Halling

Und nun weiß Susanne Ludwig, die in Menz zu Hause ist , wieder von Neuigkeiten im „Glasklar“ zu berichten – oder genauer gesagt von einem Comeback. Ab sofort wird dort wieder die Frühstücksplatte „Brandenburg“ serviert, mit ganz vielen regionalen Zutaten. Von „Richards Wild“ aus Dannenwalde kommen zum Beispiel leckere Wurstsorten, die gläserne Molkerei aus Münchehofe steuert Milchprodukte bei und das Cafe „Glasklar“ packt seine selbst gemachten Brotaufstriche und Marmeladen dazu, sowie „Glasklar“-Honig in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen von einem jungen Imker aus Banzendorf, der sich das Honigmachen von seinem Opa abgeschaut hat. Natürlich gehören frisches Brot und frische Brötchen mit auf die Frühstücksplatte und wer möchte, lässt sich dazu auch eine Portion Rührei auftischen. Wie zu hören war, ist auch eine Frühstücksplatte für die Freunde einer veganen Ernährung im Angebot.

Neuerdings werden Quelle: privat

Neben Frühstücksangeboten findet der hungrige Besucher noch weitere ausgesprochen appetitliche Angebote im „Glasklar“ mit Zutaten ganz aus der Nähe. Hirschgulasch mit Stechliner Pilzen zum Beispiel, Gemüse-Curry mit Gemüse aus Altglobsow oder auch die bei Jung und Alt beliebten Bagels mit knackigem Salat.

Susanne Ludwig präsentiert eine kleine Auswahl von Produkten, die sie seit diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Freund Leo Tiede im eigenen Waldgarten in Menz anbaut. Quelle: Bert Wittke

Apropos knackiger Salat – neuerdings baut Susanne Ludwig mit ihrem Freund etliche Produkte im eigenen Waldgarten in Menz an. Die erste Ernte wurde bereist eingefahren, darunter eben Salate, Kräuter, Gurken, Zucchini, Rote und Gelbe Beete, Mangold, Kürbisse und vieles mehr. Kein Wunder also, dass im „Glasklar“ neben vielen Kaffeespezialitäten inzwischen auch tolle Kräutertees kredenzt werden. „Im März dieses Jahres haben wir damit angefangen“, berichtet Susanne Ludwig. Da die Böden in der Region doch ziemlich karg sind, gestalte sich das Vorhaben des Eigenanbaus nicht ganz so einfach, aber mit viel Humus und Liebe bei der Aufzucht und Pflege, könne so manches Bodendefizit am Ende doch noch ausgeglichen werden. „Kleine Blumen- und Kräuterbündel geben wir den Gästen auch gerne mal als kleines Geschenk von uns mit“, sagt Susanne Ludwig. Gewissermaßen als Dankeschön für den Einkauf und die Treue zum Café „Glasklar“.

Leckeres aus dem Café „Glasklar“ in Neuglobsow – belegte Bagels. Quelle: privat

„Café und Hofladen wurden bislang sehr gut angenommen“, freut sich Susanne Ludwig. Erst kürzlich habe sie wieder zwei neue Mitarbeiter aus Dagow und Fürstenberg einstellen können. Viele Leute würden das Einkaufen und Erholung miteinander verbinden – die schöne Natur rings um den Stechlinsee genießen und gleichzeitig das Nötigste besorgen. Zudem würden sich Wanderer und Tagestouristen im Laden gern mit Verpflegung für unterwegs eindecken – etwa mit Pizza, frischen Salaten, Obst, Bier, Limo und Eis.

Die erste Ernte im Waldgarten fällt gar nicht so schlecht aus. Susanne Ludwig darf sich getrost freuen. Quelle: Bert Wittke

„Das Café bleibt für alle offen“, hat die Inhaberin mit Blick auf bestehende Corona-Regeln angekündigt. Geöffnet ist das Café „Glasklar“ immer mittwochs bis sonntags von 8.30 Uhr bis 18 Uhr.

Ein Dankeschön möchten Susanne Ludwig und ihr Freund Leo Tiede dem Verein „Begegnungsstätte Stechlin “ sagen. Sie sei froh, so die gelernte Verwaltungsfachangestellte und studierte Diplom-Verwaltungswirtin, dass man dort stets ein offenes Ohr habe und sich gegenseitig helfe. Stechlinseecenter und Café „Glasklar“ würde prima harmonieren und ein gutes Gesamtensemble abgegeben.

